Tamara Falcó no tiene filtros. Si por algo se caracteriza la marquesa de Griñón es por su naturalidad y espontaneidad a la hora de hablar de su vida más personal que, en ocasiones, le ha jugado malas pasadas. Ahora, la socialité ha revelado una curiosa anécdota sobre su intimidad y que nada tiene que ver con Íñigo Onieva, si no con otro hombre de su pasado.

Tamara Falcó habla de su peor cita

La hermana de Ana Boyer es una enamorada del amor. En su currículum sentimental, hasta que apareció su actual marido, puede presumir de haber tenido una larga lista de pretendientes que trataron de conquistar a una de las mujeres a las que se le consideró la soltera de oro. Desde que diera el salto a la fama -prácticamente desde la cuna-, muchos hombres han querido robarle el corazón a la hija de Isabel Preysler. Sin embargo, solo Íñigo Onieva -a pesar de su deslealtad- consiguió que la marquesa de Griñón diera el salto al matrimonio.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva. (Foto:Gtres)

No obstante, antes de la llegada del empresario a su vida, Tamara ha tenido otras historias de amor -más o menos conocidas-. Precisamente, en las últimas horas, la digna sucesora de la reina de corazones ha recordado a un hombre de su vida con el que solo tuvo una cita.

Desde hace varias temporadas, Falcó es una de las colaboradoras estrella en el programa de prime time de Pablo Motos. En este espacio, es habitual que la socialité comparta algunos aspectos de su vida privada o de su punto de vista sobre algunos temas de la actualidad social. Precisamente, en la última emisión, la hija de Preysler respondió a la pregunta del presentador sobre cuáles eran sus requisitos para encontrar al amor de su vida. Fiel a su naturalidad, la hermana de Boyer dijo que aunque le sudaran las manos a esa persona, si es la correcta «ya habrá descubierto otras cosas de su personalidad» y, por ende «haces la vista gorda».

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. (Foto: Instagram)

No obstante, la conversación no terminó ahí y Motos quiso saber cualidades de su chico ideal. «Mira, Pablo, te contesto: es que el amor es ciego. Tu haces tu lista y de repente conoces a la persona y a partir de ahí notas un feeling que no tienes con otras personas y da igual que sea bajito, calvo, que le suden las manos…», dijo para aclarar que, para ella, el físico no era lo importante.

Finalmente, para ejemplificar su postura, Falcó no dudó en contar a sus compañeros y a los telespectadores su peor cita: Cuando estaba estudiando diseño de moda en Italia, ligué con un supermodelo y fuimos a cenar. Éramos incapaces de hablar. Yo intentaba preguntar y nada. Me dije: ‘Es la peor cita de mi vida’. Me podría haber gustado su físico perfectamente, pero lo cierto es que no congeniamos».