Última hora sobre el estado de salud de Jorge Javier Vázquez

La ausencia de Jorge Javier Vázquez en la parrilla televisiva estaba dando mucho que hablar. Finalmente, fue Mediaset España, quien revelaba el verdadero motivo por el que el presentador no acudía a su puesto de trabajo en la pequeña pantalla. “Por su positivo en covid, Jorge Javier Vázquez no pudo participar anoche en la segunda edición del Sálvame Mediafest, hoy será sustituido en la gala de Supervivientes por Carlos Sobera y mañana estará al frente del Deluxe María Patiño”, rezaba la misiva. Con estas palabras, misterio resuelto. Sin embargo, el autor de La vida iba en serio, no se ha pronunciado a través de las redes sociales, donde suele compartir detalles de su día a día.

Sí que lo ha hecho en una entrevista en exclusiva para La Razón, donde ha revelado cómo se encuentras tras haberse contagiado de Covid-19. “Me encuentro mejor, y el próximo lunes regresaré a la televisión. Ya ha pasado lo peor y me siento con fuerzas para mi vuelta”, ha indicado al citado medio. “El virus está desapareciendo y estoy bien. Pero he pasado unos días regulares. Aún tengo la voz un poco ‘tomada’, ya me oye, pero mejorando poco a poco Los médicos me dijeron a principios de semana que me tome las cosas con tranquilidad, y que mucho descanso. Y eso es lo que estoy haciendo”, ha finalizado.

De esta manera, el presentador estrella de Mediaset, volverá al plató cuando arranque la próxima semana. Una noticia que alegrará enormemente a sus compañeros y a los telespectadores. Debido a este contratiempo, Jorge Javier no podrá estar presente en el Deluxe de este viernes al que acudirá Rocío Carrasco. Espacio en el que la hija de La más grande contestará a todas las cuestiones relacionadas con la inauguración del Museo de Rocío Jurado en Chipiona -Cádiz-, que tendrá lugar este sábado 2 de julio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Esta nueva baja de Vázquez, se suma a la ya famosa lista de La maldición de Sálvame, ya que varios de sus contertulianos han sufrido algún bache de salud en los últimos meses. Todo comenzó con la aparatosa caída en directo de Belén Esteban, por la que, además, tuvo que ser intervenida y por la que sigue de baja en estos momentos. Días después, era Lydia Lozano quien acudía al hospital tras una caída que le provocó la rotura del radio. También, Chelo García-Cortés, durante la Sálvame Fashion Week, se tropezó y acabó en urgencias. La periodista, también pasó por la mesa de operaciones por una rotura de radio de la que se recupera favorablemente.

«Quiero daros las gracias a todos. Bueno, primero quiero contaros que estoy cabreada por la caída, pero muy contenta porque todos vosotros no habéis parado de mandarme mensajes preocupándoos por mí, de verdad, os quiero mucho», dijo en su reaparición durante una conexión con el programa para el que trabaja.