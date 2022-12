El gesto con el que Rocío Carrasco y Makoke han acercado posturas

No es ningún secreto que entre Rocío Carrasco y Makoke no existe una relación de amistad ni por asomo. La ex de Kiko Matamoros se ha encargado en ser muy crítica con la televisiva desde que saliera a la luz su docuserie, pero que coincidieran en las inmediaciones de Telecinco era cuestión de tiempo. Con motivo del Mediafest Nitght Fever, las dos colaboradoras se han subido al escenario para demostrar sus dotes artísticas, sin poder evitar compartir espacio y miradas.

Y es que, el ambiente está más tenso que nunca, pues hace apenas unos días, Makoke tuvo unas duras palabras para la hija de ‘la más grande’ en el plató de Fiesta. “Rocío Carrasco ha demandado cuatro veces a Olga y las cuatro veces se las ha desestimado. Por algo será”, sentenciaba la colaboradora, haciendo referencia a la última decisión del Supremo.

Tras esto, ambas han vuelto a verse las caras y el encuentro ha sido cuanto menos tenso. Tras su actuación, la madre de Anita Matamoros ha revelado haber coincidido con Carrasco en los camerinos, donde han tenido un encuentro únicamente cordial. “Me he quedado un poco cortada, porque yo con Rocío Carrasco y Fidel Albiac he coincidido varias veces de copas y en casa de María Teresa Campos. Y, cuando he visto a Rocío, mi intención ha sido ir a saludarla e, incluso, darle dos besos, pero ella ha estado un poco cortante”, ha comenzado explicando.

Una tensión que ha finalizado por completo cuando la hija de ‘la más grande’ ha tenido un bonito gesto con el que acercar posturas con una de sus máximas detractoras. “Me ha dicho un piropo: ‘Hasta de morena estás guapa’. Algo que me ha gustado mucho. Y ya con eso se ha quitado la tensión”, ha zanjado Makoke.

Un hecho histórico

Además, Rocío Carrasco ha vivido uno de los momentos más emotivos de la historia de la televisión. Junto a Shaila Dúrcal, ambas han homenajeado a sus madres al ritmo de Me gustas mucho, pues cabe destacar la gran amistad que compartieron en vida Rocío Jurado y Rocío Dúrcal. “Voy a evitar mirarla para no emocionarme”, confesaba Shaila ante la entrada de Carrasco al plató. Una actuación que ha puesto al pie en público, vitoreando el nombre de las artistas y dejando para el recuerdo uno de los momentos más especiales de la música.

Me gustas mucho Rocío y Shaila ❤las hijas de las más grandes de España he decir que es una de las actuaciones más bonita que ha hecho Rocío Carrasco y más emocionante #Mediafest4 #RocioCarrasco #RocioDurcal #ShailaDurcal pic.twitter.com/ZnGVMH8YYV — ✨Alba Pérez✨ (@albaperez_26) December 2, 2022

“Tengo a Marieta un amor inmenso y mucho respeto desde pequeña. Me encantaba ir a la habitación y al camerino de ella”, ha revelado en tono nostálgico la hija de ‘la más grande’. Por su parte, y sin poder evitar la emoción, Shaila ha recordado que su amistad fue tan grande que hasta se fueron juntas, aunque nunca lo llegaron a saber: “Rocío Jurado se fue pensando que la Dúrcal estaba bien, pero la recibió allí arriba”. Hoy, varios años después, han vuelto a estar más presentes que nunca.