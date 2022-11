Rocío Carrasco continúa haciendo frente a las causas judiciales que ella misma abrió contra todos aquellos que trataron de dañar su imagen, según ella, a base de mentiras. En los últimos días, la hija de Rocío Jurado ha regresado a los juzgados para declarar ante el juez, esta vez, por una causa que la enfrenta de manera directa a Olga Moreno, a quien demandó hace exactamente tres años al considerar que la empresaria había atentado contra su derecho honor durante una entrevista concedida a Sábado Deluxe el 23 de noviembre de 2019.

Esta fue su primera entrevista en televisión, y en ella, además de hablar de su relación con el ex guardia civil y con los hijos de este, Rocío y David, la malagueña también realizó íntimas confesiones sobre la primogénita de ‘la más grande’, llegando incluso a poner en duda la paliza que esta recibió por parte de su hija cuando existe una condena por maltrato habitual, amenazas e injurias contra su madre, y a acusarla de no acudir al hospital cuando su hijo tuvo una pulmonía, algo que la protagonista de Rocío. Contar la verdad para seguir viva ya demostró que era mentira.

Después de varios años sin verse, Olga y Rocío han protagonizado un tenso cara a cara en los juzgados de la localidad madrileña de Alcobendas. Así lo ha recogido la revista Lecturas en su número de este miércoles, a través de una información que ha complementado con varias imágenes del momento.

Según la citada publicación, la mujer de Fidel Albiac fue la primera en llegar. Lo hizo junto a su abogado, Javier Vasallo, y visiblemente tranquila y relajada, aunque con ganas de que la parte demandada pague por fin por sus supuestas mentiras. Minutos después, era Olga la que, acompañada por su representante legal y Agustín Etienne, su nueva ilusión, accedía rápidamente al lugar, no sin antes mostrar ante la cámara un semblante serio, intranquilo y lleno de preocupación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

Fue tras la llegada de la malagueña cuando ambas fueron llamadas a declarar ante el juez. Un tenso encuentro que se alargó 60 minutos. Y es que, aunque todo apunta a que entre ellas hubo más de un cruce de miradas, según Lecturas, Olga fue incapaz de mantener la mirada a su enemiga televisiva por excelencia.

Llegó el turno de prestar declaración. Así, mientras la malagueña trató de defenderse argumentando que todas sus palabras se basaban en lo que ella misma había vivido con la joven, Rocío optó con relatarle al juez lo que realmente sintió cuando escuchó estas declaraciones, las cuales no dudó en catalogar como “falsas”.

Al término de la vista, la novia de Agustín Etienne y la hija de Pedro Carrasco volvieron a encontrarse cara a cara, esta vez, a la salida de los juzgados. Olga, que en ese momento estaba a las puertas del lugar esperando a su abogado, vio cómo Rocío salía de las dependencias bastante más apresurada y también acompañada de su representante legal. Un momento en el que la madre de la hija pequeña de Antonio David Flores observó de reojo cada paso de Carrasco.

Tal y como ha demostrado Rocío a lo largo de los últimos meses en sus respectivas docuseries, no está dispuesta a admitir que nadie la llame ‘mala madre’ cuando, bajo su punto de vista, no lo ha sido porque ni siquiera le han dejado ver ni disfrutar de sus hijos. Es por esto por lo que inició una batalla legal contra Olga Moreno que, por el momento, se desconoce su desenlace. No obstante, lo que está claro es que esta visita al juzgado ha supuesto un nuevo paso adelante en la lucha de Carrasco por hacer justicia y desmontar todas las mentiras que se han dicho sobre ella a lo largo de las últimas dos décadas.