Marta Riesco (35) se ha tomado al pie de la letra (o casi) el rol familiar que tradicionalmente se establece en una familia, con motivo de su relación sentimental con Antonio David Flores (47). Y si no que se lo digan a la hija del ex guardia civil, Rocío Flores (26), que hace escasos días ha sido protagonista (o víctima) de un momento tierra trágame junto a la que fuera reportera de Fiesta, que de bien seguro no olvidará jamás.

Rocío Flores se encuentra actualmente en pleno desarrollo de su carrera como influencer, pues cabe recordar que el pasado mes de septiembre, la madrileña decía «adiós» a su trabajo como colaboradora de El Programa de Ana Rosa, el mismo formato matinal que le daba la bienvenida en abril del pasado 2021. Es por ello, que la hija de Rocío Carrasco (45) acude prácticamente a diario a eventos que promocionen su imagen y hagan aumentar su engagement en sus redes sociales, donde sólo en Instagram, por ejemplo, reúne a más de setecientos mil seguidores; y publicite productos o servicios en el universo 2.0.

Sin ir más lejos, esta misma semana Rocío ha sido una de las invitadas al evento organizado por la empresa de muebles Due Home en el Alannia Resoty de Alicante, en la Comunidad Valenciana, con motivo de su décimo aniversario, junto a otros rostros conocidos como Raquel Bollo (47), Luis Rollán (47), Beatriz Retamal (25) o Fani Carbajo (38). Durante su estancia en la costa mediterránea la ex Superviviente pudo disfrutar de bailes, congas y juegos, así como de una gala con un photocall amenizada por el mago Toni Muñoz y la actuación sorpresa del cantante madrileño Moncho Chavea, en la que además fue reconocida con un galardón por su trabajo.

No quiso perderse el evento Marta Riesco, que no dudo en compartir el momento a través de su respectivo perfil en la citada red social, aunque de una forma que no ha pasado en absoluto desapercibida. Y es que si bien a priori parecía que la pareja de Antonio David Flores compartía simplemente el vídeo del instante en que Flores recogía el premio, pronto sus seguidores se percataron de lo que se le oía decir a ella mientras grababa. «Ole mi hijastra, dime qué me quieres», expresaba la periodista a Rocío ante una cara de asombro más que visible. «Oye tía, dime que me quieres», volvía a expresar Riesco. Un gesto que en redes han tildado de ser además de muy esclarecedor y llamativo, «de absoluta vergüenza» para Rociíto.

En los últimos meses, la relación entre Rocío Flores y Marta Riesco se ha visto fortalecida. Prueba de ello fue la presencia de Marta en el último cumpleaños de la hija de Rocío Carrasco. En este sentido, queda atrás la época en la que la nieta de la más grande no terminaba de aceptar que su progenitor hubiese puesto fin a su matrimonio con Olga Moreno, a quien estaba muy unida, para iniciar una relación con su amiga y su entonces compañera de trabajo. Rocío y Marta se conocieron en El programa de Ana Rosa, mucho antes de que saliera a la luz la relación de la periodista con el ex tertuliano de Sálvame.