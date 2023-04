Rocío Carrasco ha vuelto a la televisión. Después de que el nuevo Código Ético de Mediaset haya capado su nombre en la cadena, la hija de ‘la más grande’ ha regresado frente a las cámaras de la mano de Luar, el mítico programa gallego. Y no lo ha hecho para hablar de su vida personal o sus guerras familiares, sino para promocionar el musical de su madre junto a Anabel Dueñas, la gran protagonista de la obra de teatro.

«La historia de la chipionera como jamás te la habían contado», es como se define este musical. En él, se interpretan un total de 13 temas con el objetivo de revivir el arte, la pasión y la historia de la cantante: «Una experiencia sensorial en la que Rocío Jurado se hace presente e inmortal». Una idea de Rocío Carrasco para mantener viva la imagen de su madre y continuar con su legado que le ha llevado, de nuevo, a las primeras filas de la televisión.

Si bien es cierto que la exmujer de Antonio David Flores lleva meses alejada del foco mediático, concretamente desde que finalizó En el nombre de Rocío y Mediafest Night Fever, continúa volcada en todos los proyectos que ensalcen a ‘la más grande’. A pesar de no ser ya un rostro habitual de Telecinco, la hija de Pedro Carrasco no se ha desvinculado de la comunicación y lo audiovisual. En esta reaparición sorpresa, ha lucido un fajín con imágenes de la cantante en blanco y negro. Asimismo, el programa ha rectado de la hemeroteca un programa del 2000 en el que Jurado hacía alusión a la relación de su hija y ex guardia civil: «Rocío, para mí, es mi sangre y son mis entrañas que andan y viven. Cualquier cosa que le roce a ella mala, y últimamente tenemos algunas cosillas, me hace muchísimo daño». Unas palabras que emocionaron a la televisiva.

Después de dos docuseries contando su verdad, Rocío Carrasco se encuentra alejada de la televisión y enfocada al 100% en esta obra teatral de la que no puede estar más orgullosa. De lo poco que se sabe de sus pasos profesionales, ha trascendido su deseo de realizar otra docuserie, pero esta vez para homenajear el legado y la trayectoria en el ring de su padre, Pedro Carrasco. Se desconocen más detalles, pero parece que este paso al frente -que no gustará en absoluto a Raquel Mosquera- está cada vez más cerca.

Eso sí, ya no anda de la mano de Mediaset, que en su nuevo despertar ha creado una lista de 13 personajes vetados, entre los que se encuentra la hija de ‘la más grande’. Pero, ¿cómo lleva esta desvinculación de la noche a la mañana? Jorge Javier ha contestado para Lecturas: «Está feliz. No sé si otros y otras pueden decir lo mismo». Lo cierto es que Rocío está bien alejada del foco mediático, aunque no ha sido la única. Ortega Cano, Gloria Camila o Rocío Flores son algunos de los nombres que también engrosan esta mediática lista; nombres que han dejado de sonar en la pequeña pantalla para dar el salto a las redes sociales.