La última bomba de Gloria Camila: «Me gustaría ser madre»

Gloria Camila está en un proceso de cambio total. Ha decidido dejar las críticas y los comentarios de odio a un lado para hacer su vida como ella misma quiera. Después de unas semanas alejada de Instagram por el bien de su salud mental, la hija de Ortega Cano ha regresado con más fuerza que nunca. Y no solo eso, sino que además ha reaparecido de forma pública en un evento en el que ha confesado sus planes de futuro y, sobre todo, de maternidad.

Gloria Camila, hija adoptiva de ‘la más grande’, ha asistido a la inauguración de la nueva temporada de Puy du Fou, el parque temático histórico más conocido de la geografía nacional que se ubica en Toledo. «Nunca había venido y me encantan los espectáculos que estoy viendo. Cada cual mejor que el anterior», ha confesado a las cámaras de Gtres. Un plan que piensa hacer con su familia y que llega justo después de su vuelta a las redes sociales: «He desconectado durante toda la Semana Santa. Para mí ha sido bastante relax. Desconexión total y bien. Me voy a centrar en lo mío y voy a usar las redes para lo que necesite».

Y es que, cabe recordar que el universo 2.0 es en la actualidad su principal trabajo y, por ende, fuente de ingresos, por lo que dejarlo a un lado no es opción: «Creo que desconectar de vez en cuando está muy bien, el no estar bien del todo también está bien (…) Luego es verdad que los que tenemos las redes y podemos tirar de ello para hacer contenido, para hacer campañas y publi, pues la verdad es que también es interesante».

Pero, aunque haya desconectado unos días, Gloria Camila no ha querido perderse los temas de la actualidad, como la bomba de Ana Obregón. La influencer no ha querido entrar en detalles, puesto que ella fue adoptada, pero sí ha querido dar su punto de vista de forma abierta: «Es verdad que entiendo que al final Ana haya decidido una cosa que había hablado con su hijo, Aless (…) Con lo de las adopciones, soy muy pro de que hay que respetar tanto los hijos adoptivos como los que no, como los que vienen por subrogación, pero bueno, Ana ha decidido hacerlo así y yo la apoyo y la respeto». Tras confesar a las cámaras de Gtres que un bebé «siempre es una alegría», la hija de Ortega Cano se ha sincerado como nunca, anunciando que uno de sus deseos es ser madre en el futuro: «Me gustaría ser madre algún día y luego casarme a lo grande. Soy muy clásica en ese sentido, entonces evidentemente cuando tienes tu pareja o se consolida, pues al final me gustaría dar el siguiente paso, pero todavía no. Cada cosa en un momento». Actualmente, Gloria Camila ha encontrado el amor de la mano de David García, un joven de 29 años que ya se ha convertido en uno más de la familia.

Pero, ¿qué opina Ortega Cano de la posibilidad de ser abuelo? «Mi padre ya es abuelo. Tengo tres sobrinos, que son maravillosos, y luego pues si viene un cuarto o una cuarta, bienvenida es. No lo he hablado todavía, pero cuando venga pues bienvenida será», ha sentenciado la influencer.