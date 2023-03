Gloria Camila, fulminada por Rocío Carrasco, abandona la red

Gloria Camila ya no puede más. Ha sido un año recibiendo todo tipo de críticas, primero por el documental En el nombre de Rocío, después por el divorcio de Ortega Cano y Ana María Aldón y por último por su posicionamiento político. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso ha sido la última sentencia judicial sobre el manuscrito de Rocío Jurado que ha dado la razón a su hermana.

La influencer ha querido en todo momento invalidar el documento de ‘la más grande’ en el que narraba la vida infeliz que llevó al lado del torero, pero la justicia le ha dado la espalda. Al parecer, la querella que interpuso contra su hermana ha sido rechazada, un último varapalo por el que ha tenido que tomar una drástica decisión: alejarse de las redes sociales.

Así lo ha comunicado ella misma a sus seguidores, junto a una serie de vídeos en el que sus lágrimas han cobrado especial protagonismo. La hija adoptiva de Rocío Jurado ha informado a sus seguidores de que necesita desconectar por un tiempo tras las «mentiras» que han vertido sobre ella a nivel judicial. «Hoy he decidido que ni puedo ni merezco el ataque gratuito denigrante que recibo día tras día, sobre todo cuando salió en la televisión la serie documental En el nombre de Rocío. Hay libertad de expresión, por supuesto, pero creo que hay límites que no debemos sobrepasar», ha comenzado explicando.

Al parecer, la pieza audiovisual en la que la hija de Pedro Carrasco ponía contra las cuerdas al clan Mohedano y sacaba a relucir todo aquello que nunca había contado ha sido un punto de inflexión en la vida de Gloria Camila. Según ha contado, la hija del torero lleva en terapia desde julio de 2022, aunque su salud mental se quebró aún más al salir de Pesadilla en el paraíso y encontrarse con el nuevo drama familiar de la separación de su padre y la diseñadora. «Estuve tres semanas sin salir de casa. Llorando día sí y día también. No vi nada ni me informé de nada de lo que había pasado en mi ausencia. Solo estuve al lado de los míos y apoyándoles en todo», ha añadido.

Tras esto, Gloria Camila ha comunicado que padece un cuadro ansioso-depresivo y que le han tenido que subir la medicación por sentirse «asqueada» por la sociedad. «Os abanderáis de feministas, de gente con criterios y solo sois escoria. No aportáis nada a este mundo ni al de mañana. Solo aportáis más frustración (…) No tenéis ni la más remota idea de mi vida, de cómo la he sentido y vivido durante estos 27 años», ha explotado. Para finalizar, la hija de Ortega Cano ha hecho referencia a su pasado, denunciando que sus haters no hacen más que recordárselo. «Me aparté de muchas cosas y hoy lo hago de Instagram unas semanas. Gracias a las buenas personas que todavía hay», ha zanjado.

De nuevo, la hija de Ortega Cano opta por abandonar el universo 2.0 para curarse. Una decisión que llega después de su último varapalo judicial, del cual no ha querido dar detalles, tan solo se ha limitado a calificar como mentira todo lo que se ha dicho sobre ella. Una publicación que pronto se ha llenado de comentarios de apoyo, entre los que han destacado el de Marta Riesco o Rocío Flores: «Te lo dije ayer y te lo digo hoy públicamente, jamás te soltaré de la mano. To infinity and beyond».