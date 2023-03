El último golpe 2.0 de Rocío Flores a su madre en el Día del Padre

El Día del Padre se ha marcado en rojo en el calendario para festejar y homenajear a los progenitores. Una fecha en la que los rostros más conocidos de la crónica social han aprovechado para compartir imágenes con sus padres, recordarles y resaltar su función en la vida. Y así lo ha hecho Rocío Flores, que una vez más ha vuelto a hacer alarde de la buena relación que mantiene con Antonio David Flores, pero sin perder la oportunidad de lanzar otro dardo envenenado a su madre.

La joven ha compartido un post en Instagram rescatando de su álbum familiar varias imágenes junto a su padre, por quien está dispuesta a mover cielo y tierra. No es ningún secreto que entre ellos hay una conexión que traspasa la pantalla y así se pudo ver durante el paso de Antonio David por Gran Hermano y más recientemente con la verdad de Rocío Carrasco, una verdad que la joven omitió para seguir sacando la cara por su padre.

«Feliz Día del Padre, hoy y todos los días del año. Gracias infinitas por ser la única persona que jamás ha soltado mi mano, por respetar mis decisiones y tan solo escucharme cuando lo necesito», ha comenzado escribiendo Flores en sus redes sociales. Cabe recordar que Rocío Carrasco se vio obligada a separarse de sus dos hijos, tal y como contó en su documental. Algo que parece que su hija no le perdonó jamás, situándose contra viento y marea en el lado de su padre. «Le pese a quien le pese y digan lo que digan, me siento afortunada de que seas mi padre y el de mis hermanos. Gracias se te queda corto. No me faltes nunca», ha añadido. Unas palabras con las que vuelve a cargar contra su progenitora, que después de dos décadas en silencio se sentaba en un plató de televisión a contar el calvario sufrido al lado del que ya denomina como ‘el ser’.

Pero no todo ha quedado ahí, pues la última frase que ha compartido con sus seguidores ha sido la estocada definitiva: «Al resto de papás y mamás que sean padre y madre a la vez, también FELIZ DÍA, os admiro». De esta forma, Rocío Flores no solo deja claro que su padre ha sido el único pilar fundamental en su vida, sino que además quiere dejar entrever que ha ejercido de padre y madre, restando importancia a la figura de Carrasco y, sobre todo, sentenciando su relación para siempre. Por su parte, el ex guardia civil se ha limitado a darle ‘me gusta’ a la publicación y a guardar silencio, como ya acostumbra a hacer, probablemente para responder a todas las críticas con un nuevo vídeo en su canal de Youtube. Una estrategia que lleva siguiendo desde que su ex mujer contase su verdad.