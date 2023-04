Desde que se emitió En el nombre de Rocío, la vida de Gloria Camila no ha vuelto a ser la misma. La familia de la protagonista salió de nuevo a la palestra y sus redes sociales pronto se inundaron de comentarios de odio. La hija adoptiva de ‘la más grande’ tuvo que priorizar su salud mental y, además de romper con Telecinco -donde trabajaba en calidad de colaboradora- también vio necesario pausar su actividad en redes sociales y comenzar una terapia.

Ahora, su principal fuente de ingresos son las redes sociales y, si bien es cierto que tiene un gran séquito de seguidores que le apoyan, de vez en cuando ve necesario alejarse del universo 2.0. Y esto es lo que ha pasado hace dos semanas. La joven, junto a un vídeo en el que las lágrimas fueron las protagonistas, anunciaba que se cerraba la cuenta de forma temporal para sanar sus heridas. Después de unos días en familia y de desconexión total, ha regresado. «Me he vuelto a activar Instagram. La verdad es que he estado súper tranquila, desconectando de redes, desconectando de comentarios, desconectando de la gente externa a mi vida. Y, sinceramente, ha sido un gustazo», ha comenzado explicando.

Parece que este descanso le ha sentado de maravilla y, con una imagen renovada, la hija del torero ha aconsejado a sus seguidores que realicen, de vez en cuando, una «limpieza interior»: «La semana pasada ya os dije que había tocado un poco fondo, creo que se cometen muchas injusticias y creo que muchas veces no merezco todo el mal que recibo». Tal y como ella misma ha explicado, a veces siente una presión y una responsabilidad que considera que no le pertenece pues, parece que ser un personaje público le está pasando factura: «Me sentía rechazada en muchos sentidos. Y ha sido como una especie de querer desaparecer de todo, del mundo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

Gloria Camila ha querido dejar claro con su mensaje que no quiere volver a hablar del tema, dejando entrever que tampoco piensa pronunciarse acerca de la última sentencia en favor de Rocío Carrasco, por la cual tuvo que pausar su actividad. «Estoy muy sensible, lloro a la mínima. Con ayuda psicológica de expertos profesionales estoy intentando nivelar todo y a lo mejor algún día os cuento todo lo que mi cabeza guarda y lo que voy descubriendo en terapia». Un mensaje que ha finalizado con sus palabras más sinceras: «Dicho esto, creo que tampoco puedo darles el gusto a los que quieren verme jodida de quitarme del medio, porque sería darles la victoria y ya sabéis que yo lo mismo lloro que de repente me vuelvo valiente y lucho contra todo y contra todos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

Tras esto, la joven ha subido un precioso atardecer en Chipiona, uno de sus lugares favoritos que ya considera su refugio, en el que se puede ver a su padre, Ortega Cano, que ya se ha convertido en el pilar de su vida al son de Como yo te amo. Parece que la influencer ha regresado con más fuerza que nunca y dispuesta a dar la mejor versión de sí misma, le pese a quien le pese.