Gloria Camila, el perfecto apoyo de Ortega Cano en su recuperación emocional

Aunque a día de hoy son escasas las apariciones públicas que Gloria Camila protagoniza, teniendo en cuenta que optó por mantenerse en un segundo plano en lo que a los medios de comunicación se refiere, hay momentos que la influencer no quiere perderse. Este es el caso de SIMOF, la Semana Internacional de la Moda Flamenca que año tras año se celebra en Sevilla y que reúne a un sinfín de rostros conocidos.

Como no podía ser de otra manera, la hija de Ortega Cano ha acudido al enclave mencionado para formar parte del front row del desfile de Aurora Gaviño, diseñadora de la que ha ido vestida. Una situación en la que ha tenido oportunidad de hablar con los medios de comunicación sobre el evento en cuestión y sobre la importancia que tiene esta profesional estilística en su vida: «Nos ha encantado, porque yo además a Aurora la adoro, la admiro y la valoro muchísimo, por eso voy todos los años vestida de ella», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre de dónde surge este vínculo con Aurora: «Hemos venido a apoyarla porque es amiga de toda la vida de la familia», admitía.

Por otro lado, la creadora de contenido ha hablado sobre la importancia de mantenerse alegre y de exprimir la vida al máximo, sobre todo teniendo en cuenta que no han sido semanas fáciles para ella a nivel anímico: «Deseo mucha felicidad a todo el mundo, sé que soy pesada con la felicidad pero es importante, yo no tengo ningún problema con nadie», admitía, para después deshacerse en elogios con uno de los motivos de su felicidad, su padre: «Este año vengo muy bien acompañada, vengo con papá que es la compañía perfecta, nos lo hemos pasado súper bien, me río muchísimo con él y está super feliz y eso es lo que me importa», contaba, dejando entrever que el diestro sigue siendo uno de los pilares fundamentales de su vida incluso después de su ruptura con Ana María Aldón. Algo que probablemente haya hecho que padre e hija permanezcan más unidos, sobre todo teniendo en cuenta que ambas diseñadoras no gozaban de una muy buena relación en los últimos años. Una enemistad que trascendía hasta los platós de televisión, motivo por el que Gloria Camila optaba por permanecer en un segundo plano hasta que las aguas volvieran a su cauce.

Para zanjar su intervención frente a la prensa, la joven ha querido dejar claro el estado en el que se encuentran todos los miembros de su familia ahora que están desvinculados de todo aquello relacionado con los focos: «Estamos bien todos, solo queremos el bien común y ya está», concluía, demostrando así que ni la ruptura con Ana María ha conseguido bajar el ánimo de su progenitor, que goza de buena salud y de ánimo suficiente para retomar su vida con normalidad.