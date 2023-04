Antonia Dell’Atte rompe su silencio con dardos encubiertos hacia Ana Obregón

Dado el nacimiento de la nieta de Ana Obregón por medio de gestación subrogada, muchas han sido las personas que se han situado en el foco mediático en relación con la gran protagonista del mes. Estos son por ejemplo Alessandro Lequio y la que fuera su esposa, Antonia Dell’Atte, la cual a través de indirectas ya había dejado clara su postura contraria en esta polémica que ha girado en torno a la conocida protagonista de Ana y los 7.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la madre de Clemente Lequio ha aprovechado que Josep Ferre estaba llevando a cabo una imitación de su persona para irrumpir en directo y de manera telefónica en Sálvame. Un momento en el que ha dejado claro que, aunque en un primer momento se llegara a creer que había reaccionado al asunto de Ana Obregón y su nieta, no lo ha hecho por no provocar el aumento de una polémica que parece no tener fin: «Con mi hijo hablo de toda la verdad y de toda una mentira que se ha construido en 33 años (…) No tengo nada que añadir, no me he pronunciado ni me voy a pronunciar pero no se tienen que dar noticias falsas», comenzaba explicando, haciendo referencia al post en el que aparecía disfrutando junto a su hijo de un partido de tenis en Miami y que tanta controversia había generado al pensar muchos de sus seguidores que se trataba de un dardo en toda regla hacia su archienemiga, al indicar que la ciudad de Florida en la que ambas estaban es lo suficientemente grande para no tener que encontrarse. Algo que para ella no es en absoluto un ataque, ya que ha vuelto a hacer referencia a la misma frase, pero poniendo como ejemplo Madrid: «El humorista ha dicho que Madrid es muy pequeño para encontrar persona patética. Ya está».

Por otro lado, la ex modelo ha preferido mantenerse al margen en todo lo que atañe a la presentadora, optando por quedarse «tranquila» aunque todo el mundo ya sea consciente de su opinión al respecto: «Si me tengo que pronunciar, explota la Tercera Guerra Mundial», advertía, aunque sin cerrar la puerta a sentarse en un Deluxe para dar su parecer a la audiencia: «Por ahora prefiero ser una espectadora espero que todo esto se calme», zanjaba.

Sea como fuere, si algo tiene claro Dell’Atte es que seguirá protegiendo a su hijo contra viento y marea, siendo éste el tío de la pequeña Ana Sandra: «Siempre he protegido a mi hijo. Siempre, siempre, siempre. Si me llamas en privado te comentaré, pero el Deluxe me espera. ¡Chao! (…) Tienes que saber que mi hijo sabe toda la verdad desde cuando estaba en mi tripa, con mi hijo hablo de toda la verdad y de una mentira que se ha construido en 33 años», sentenciaba, demostrando así estar totalmente unida a Clemente y ser éste conocedor de los motivos por los que existe un distanciamiento entre su progenitora y Ana Obregón que con el paso del tiempo no deja de crecer.