La sorprendente reacción de Ana Obregón al último dardo de Alessandro Lequio: «¿Qué es esto?»

Ana Obregón sigue estando situada en el ojo del huracán a raíz de su viaje a Miami para dar la bienvenida a su nieta Ana Sandra, hija de Aless Lequio nacida por gestación subrogada. Desde el momento en el que se dio a conocer su decisión, muchas han sido las personas que la han considerado un tanto equivocada, grupo en el que podría estar también su ex y padre de su hijo, Alessandro Lequio. Y es que, aunque en un primer momento el colaborador de El Programa de Ana Rosa se mostraba totalmente cómplice con la presentadora a la hora de dar este paso al frente, los últimos sucesos acontecidos han hecho que sus posturas se hayan ido distanciando cada vez más.

Eso es precisamente lo que quedaba reflejado en el plató del espacio televisivo de las mañanas de Telecinco durante este mismo día, cuando con sus palabras, el conde Lequio dejaba entrever que la tensión entre él y la que fuera su compañera de vida es evidente: «Solo un matiz, creo que se equivoca, porque un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado… Es un matiz importante (…) Lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo», sentenciaba, haciendo referencia así a la parte de la última entrevista de Ana, en la que la protagonista en cuestión señala un «testamento ológrafo» que su hijo habría pronunciado días antes de morir ante ella y Alessandro Lequio, expresándoles así su deseo de tener descendencia incluso si muriera. Algo con lo que el colaborador no parece estar del todo de acuerdo, y así lo ha reflejado en una última intervención en el programa dirigido por Ana Rosa Quintana que no ha estado exenta de polémica.

Por si fuera poco, Obregón ha seguido echando leña al fuego de la mano de Sálvame al conceder una breve charla a Omar Suárez por vía telefónica en la que desvelaba algunas dudas que han girado en torno a ella, entre la que está la de la posibilidad existente de que muestre el testamento ológrafo de su hijo para así poner fin a la polémica sobre sus deseos antes de fallecer: «¡Madre mía! El testamento ológrafo es un documento privado, pero desde cuándo se enseñan los testamentos. Por favor, ¿qué es esto?», comenzaba preguntando, mostrándose así muy molesta ante la idea de que pueda llegar a mostrar algo tan íntimo de manera pública, pese a que el hecho de no hacerlo pueda dar lugar a dudas. Por otro lado, el periodista del espacio de las tardes de Telecinco también se ha interesado por saber cuándo volverá la actriz a España: «Estoy aquí porque no quiero viajar con la bebé tan pequeña», zanjaba Ana, aclarando así que el atraso de su vuelta a su tierra natal no se debe en absoluto a una falta de documentos: «Te agradezco todo pero tengo que desconectar ya el WhatsApp porque no tengo tiempo con tantos biberones», finalizaba, poniendo así fin a la entrevista en un intento por no entrar en más minucias sobre su situación actual, ni mucho menos de la de su pequeña nieta.