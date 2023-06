Pese al hermetismo que lleva el clan Campos en todo a lo relacionado con el estado de salud de María Teresa, este viernes, 9 de junio, su hija, Terelu Campos ha aclarado cómo se encuentra. La madre de Alejandra Rubio ha concedido una de sus entrevistas más personales en Viernes Deluxe, conducido por María Patiño. En conversación con la periodista, la colaboradora ha abordado diferentes temáticas de su vida con total sinceridad. Un paso al frente a escasos días de que finaliza Sálvame, que será el próximo 23 de junio, cuando se cumplen dos años de la muerte de Mila Ximénez.

Por todos es sabido que el estado de salud de María Teresa Campos ha ido en decadencia en los últimos tiempos, pero sus hijas han querido preservar su intimidad para protegerla y evitar que cualquier factor externo pueda afectarla. Por un lado, la que fuera reina de las mañanas no sabe que el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez, quien en estos momentos se encuentra de baja «por prescripción médica», termina.

«No sé si se lo voy a contar, porque no sé si es bueno para ella. Sabe que presento, pero apenas lo ve. Cuando lo ve, a mí me hace mucha ilusión porque la chica me escribe y me dice: ‘Ay, qué guapa’», ha comentado la colaboradora con ternura al hablar de su madre. En el mismo hilo de la conversación se ha sincerado sobre el verdadero estado de salud de María Teresa Campos y ha asegurado que «es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante», y que echa de menos la «firmeza» que solía tener antes. «Como contrapartida, tengo las caricias, y eso es lo único que me hace feliz», ha asegurado.

El revés de salud de María Teresa Campos

A principios de años saltaron todas las alarmas sobre el estado de salud de María Teresa Campos al ser ingresada en el hospital de La Luz de Madrid. Llegó a las inmediaciones del centro sanitario en un vehículo rojo conducido por su chófer, Gustavo, mientras en la parte de atrás iban sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, sus fieles escuderas.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y fue dada de alta. ¿El motivo del ingreso? Una caída que tuvo lugar el 31 de diciembre, el día de Nochevieja. «Las navidades son complicadas. No ha sido fácil para ella. A esto se le une que el 31 tuvo una caída de la cama. El médico la vio en casa y presentaba un dolor muscular, pero como seguía quejándose hemos decidido que había que verla y hacerla una serie de radiografías», comenzó diciendo Terelu en unas imágenes que fueron captadas por las cámaras de Gtres. «Pensábamos que la iban a tener aquí unos días, la verdad, pero estamos tranquilas y contentas», añadió después.