Las lágrimas de Terelu Campos al enterrar el hacha de guerra con el chófer de su madre

El Año Nuevo ha comenzado cargado de cambios también en el plató de Sálvame. Con todavía muchas personas de vacaciones navideñas, Carmen Borrego ha sido la encargada de ponerse al frente del espacio de las tardes de Telecinco en virtud de directora, mientras que su hermana Terelu ha hecho lo propio como perfecta maestra de ceremonias en la que apuntaba a ser una tarde de lo más novedosa para ellas. Sin embargo, lo que tal vez no podían llegar a imaginar es que serían sorprendidas por una llamada completamente inesperada.

Esta no es otra que la del chófer de María Teresa Campos, Gustavo. Fue hace tan solo unas semanas cuando la madre de Alejandra Rubio destapó su convicción a la hora de creer que uno de los pilares fundamentales en la vida de su progenitora había tendido una trampa a todo el clan Campos con la compañía de Belén Rodríguez, razón por la que admitió sentirse muy dolida con él y sin intención alguna de retomar el contacto, aunque eso sí, sin contar muchos detalles a su madre para así no hacerla sufrir.

Con la llegada del 2023, la persona de confianza de María Teresa Campos parece haberse propuesto el dejar las rencillas atrás para comenzar enero de la mejor de las maneras. Algo que ha querido demostrar a Carmen Borrego y especialmente a Terelu Campos con una llamada de lo más emotiva: «Quería felicitaros públicamente las navidades. Sois importantes para mí, lo he pasado mal, pero lo hemos solucionado», ha comenzado explicando, dejando entrever el hecho de haber mantenido una conversación con las hijas de la matriarca del clan Campos para llegar a un acuerdo en el que sus caminos no tengan que separarse. Algo que la ex de Pipi Estrada ha confesado que «ha sido complicado», sin poder evitar la emoción al recordar lo ocurrido.

Entre tanto, Gustavo ha asegurado «no entender» todo lo que había pasado entre ellos, y sin embargo, Terelu ha optado por tirar balones fuera y quitar gravedad al asunto: «Muchas veces el río para con mucha agua, te empujan, metes un pie dentro y te va arrastrando. Sabes de sobra todo lo que significas para nosotras», indicaba, derramando lágrimas sobre su rostro: «Has sufrido mucho con tu familia, con tu hermano querido, con tu padre y con tu madre. Tener que revivir momentos complicados con tu segunda madre sé que es difícil», seguía aseverando la hermana de Carmen Borrego. Pero, lejos de seguir avivando el fuego, el chófer de María Teresa ha zanjado la conversación con la mayor de las alegrías y bastante convencido de que, poco a poco, las cosas entre ellos volverán a ser como antes: «Las circunstancias son las que son y unidos saldremos adelante».

Por último, Terelu ha querido dar la importancia que se merece a Gustavo en la vida de su madre: «Quiero darte las gracias públicamente porque sé que la felicidad de mamá todos los días eres tú. Te quiero mucho». Algo que proseguía del mismo modo Carmen Borrego: «Todo está arreglado por mi parte y es importante que la gente sepa que las dos estamos contigo».