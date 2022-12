Carmen Borrego no puede más. Era durante el pasado mes de octubre cuando la colaboradora daba una exclusiva anunciando la dulce espera de un bebé de su hijo, probablemente sin llegar a imaginar que ese movimiento le traería consecuencias. Y es que, desde ese preciso instante, la relación entre la hija de María Teresa Campos y José María Almoguera es nula, algo que, teniendo en cuenta las fechas familiares y navideñas que están por venir, tiene a la colaboradora de Sálvame en vilo.

Prueba de ello es lo ocurrido durante la última emisión de Sálvame. Todo parecía marchar con normalidad hasta que la tía de Alejandra Rubio rompía a llorar al recordar la triste situación familiar a la que se enfrenta. Un momento de lo más tenso en el que su hermana, Terelu, salió en su defensa: “Cuando una persona está bastante jodida lo normal es que sus amigos, su familia y sus compañeros, lo perciban y lo entienda y vea cómo le cuesta seguir en el día a día. No hace falta ser ‘corre, ve y dile’ o hacer una exclusiva. Tú lo sabes mejor que nadie”, comenzaba diciendo la ex de Pipi Estrada, bastante firme en sus convicciones y tajante frente a todas las personas que critican a su hermana.

Cuando los minutos pasaron y las aguas volvieron a su cauce, Carmen, mucho más tranquila, acaparó el foco mediático para ser contundente en su mensaje: “No puedo con las injusticias. Ya dije aquí en su momento que nadie me puede juzgar como madre. Los que me conocen y están a mi lado jamás podrán decir que yo he hecho nada malo con mis hijos. Yo no me lo merezco pero hay otras personas que es impensable, así que vamos a ser todos justos y razonables (…) Hablando se entiende todo el mundo. No me voy a tirar al suelo para que nadie me pise porque no me lo merezco”, zanjaba la protagonista, mientras que Terelu se posicionaba a su favor: “Ni yo lo voy a consentir”.

De esta manera, todo apunta a que, aunque Carmen Borrego a día de hoy no mantenga una muy buena relación con su hijo, no pasará la Navidad sola. La colaboradora cuenta con el apoyo incondicional de su marido y también de su familia, pudiendo pasar una parte de estas fechas junto a Terelu, Alejandra y María Teresa Campos. Sin ir más lejos, y pese a la tormenta que había entre ellas, fue durante el pasado Día de Reyes cuando las hermanas consiguieron limar asperezas, y ahora se ha demostrado que, pese a los inconvenientes que pudieron llegar a experimentar en el pasado, ambas permanecen unidas frente a todas las adversidades que puedan llegar a sus respectivas vidas, habiendo formado un tándem aparentemente irrompible y capaz de superar cualquier bache que se anteponga en sus caminos.