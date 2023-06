El último desplante del hijo de Carmen Borrego a su madre que ha conmocionado a Terelu Campos

Carmen Borrego está de celebración, o al menos debería estarlo. Ha sido hace tan solo unas horas cuando se ha dado a conocer la buena nueva de que su hijo José María y la esposa de éste, Paola Olmedo, han sido padres de su primer hijo en común. Una noticia de la que supuestamente la colaboradora de Sálvame se enteraba gracias a los medios de comunicación, evidenciándose así el escaso vínculo que mantiene con el que había sido uno de los pilares fundamentales de su vida.

Teniendo en cuenta la enemistad existente entre la madre primeriza y la hermana de Terelu Campos, esta última ha preferido no asistir al hospital, teniendo como objetivo que la tensión entre ellas no aumente en una situación tan feliz como la que está teniendo lugar. Sin embargo, el equipo del programa de las tardes de Telecinco no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar al hijo de su compañera y a su mujer con un regalo que él mismo ha rechazado sin reparo alguno. Así lo comentaba Kike Calleja, que ha conseguido entrar al centro médico en cuestión para después ponerse en contacto con José María sin mucho éxito: «Me ha dicho ‘gracias, pero no necesito ninguna cesta, lo único que pido es que dejen en paz a mi familia que es lo que más me importa’». Unas palabras con las que demuestra seguir firme en sus convicciones a la hora de permanecer totalmente alejado del foco mediático e incluso del espacio televisivo que durante muchos años ha sido la principal fuente de ingresos de su progenitora.

Teniendo en cuenta todas las polémicas que han girado en torno al nacimiento del bisnieto de María Teresa Campos, su hija pequeña ha tomado la decisión de ausentarse de su puesto de trabajo en Sálvame porque «no se encuentra con ánimo». Sin embargo, su hermana ha querido coger su testigo para emocionarse frente a las cámaras al considerar «injusta» la forma en la que se está tratando el tema en algunos de los programas de corazón más destacados del país. Algo que ha hecho que la tía de Alejandra Rubio irrumpa por vía telefónica y en pleno directo: «Mi nieto ha nacido sano, que es lo importante, mi hijo es muy feliz”, comenzaba pronunciando, para después alegar que «va a respetar» la decisión de su hijo a la hora de permanecer en un segundo plano con respecto al ámbito televisivo: «Lo importante son ellos y su bebé, tienen que estar tranquilos, no es momento, estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto (…) La decisión de no ir al hospital la he tomado yo», sentenciaba. Un testimonio que después ha continuado Terelu Campos al expresar la alegría que se ha llevado su madre gracias a este nacimiento: «Le ha dado una gran felicidad, siempre ha dicho que el hombre de su vida es su primer nieto y esperemos que la salud le acompañe para disfrutar de él».