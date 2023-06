Las duras palabras de Terelu sobre el estado de salud de María Teresa Campos

Cada vez hay más información sobre el estado de María Teresa Campos, a pesar de que sus hijas hayan intentado guardar el secreto a buen recaudo. La primera que habló del tema fue Carmen Borrego y su sinceridad le costó un disgusto con Terelu Campos. Esta última pensó que su hermana había cruzado los límites porque hay asuntos que deben quedar en la intimidad, pero lo cierto es que Carmen solo quería ayudar. Hay mucha expectación y lo único que intentó fue resolver las dudas del público, que sigue adorando a María Teresa.

Carmen insinuó que su madre tenía un problema cognitivo, algo que Terelu Campos ya no esconde y ha confirmado durante su última entrevista en ‘Viernes Deluxe’. Lo que dijo exactamente Borrego fue: “Yo he trabajado mucho con ella. Cuando voy a su casa es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo y yo ya no sé qué inventarme. Ella sigue teniendo su mundo profesional”. Explicó que su madre todavía era consciente de que ya no estaba en los medios, a pesar de que lleva varios años retirada.

Terelu Campos da nuevas explicaciones

La verdad siempre termina saliendo a la luz y Terelu lo sabe, así que se sentó en ‘Viernes Deluxe’ para reconocer que su hermana había contado la verdad. El único problema es que es una información que solo le pertenece a María Teresa, por eso ella no quería hacerla pública. “Hay cosas que pertenecen a la intimidad y que se pueden recoger en los medios de comunicación de muchas maneras que a mí no me gustaría que se hiciera sobre mi madre”. La comunicadora no quiere que María Teresa sea víctima de ninguna noticia morbosa, quiere que el público le recuerde como una estrella.

Carmen Borrego explicó que en ningún momento quiso poner en peligro la privacidad de María Teresa Campos. Lo único que pretendía era esclarecer los hechos y que el público dejara de tener ideas equivocadas. La presentadora lleva un tiempo desaparecida, ha salido publicado que ya no recibe ninguna visita y Borrego quería que la audiencia entendiera el motivo.

Las duras palabras de Terelu

Terelu está cansada de mirar para otro lado y ha reconocido que Carmen decía la verdad, que el problema de María Teresa es evidente. “Yo no voy a ocultar que mi madre es evidente que tiene un deterioro muy importante, eso está encima de todas las mesas de todos los periódicos y medios de comunicación”. Lo que le ha molestado es que Carmen entrase en detalles y que desvelara cómo se comporta María Teresa en la intimidad familiar.

Las Campos vuelven a enfrentarse

Carmen Borrego explicó cómo estaba llevando María Teresa su enfermedad y a Terelu no le sentó bien. “Una cosa es que yo diga que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante, con toda la pena que eso conlleva para todos, y otra cosa es que yo te cuente a ti lo que hace mi madre en un momento dado cuando yo voy a su casa. Para mí, son pasos diferentes”. Sea como sea, el secreto está confirmado y por fin sabemos qué le pasa a la querida periodista.