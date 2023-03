Esconden esta noticia a María Teresa Campos por miedo a lo que pueda pasar: «No es conveniente»

Las hijas de María Teresa Campos han confirmado el secreto a voces: la presentadora está atravesando un momento muy vulnerable y le están protegiendo. La edad, el gran golpe de no volver a trabajar en un plató de televisión además de su famosa ruptura con Edmundo Arrocet ha mellado en la periodista.

Protegen a María Teresa de una dura noticia

Todos estos motivos han hecho que sus hijas le hayan ocultado la muerte de una de sus amigas y compañeras más icónicas: Laura Valenzuela. La matriarca de las Campos está al margen de todo, le han ocultado la noticia porque tienen miedo a su reacción. Recordemos que lleva meses apartada de los medios porque su estado no es el mejor.

María Teresa Campos mantenía una amistad muy estrecha con Laura Valenzuela, por eso sus hijas no quieren decirle que ha fallecido. La primera en hablar de este asunto fue Terelu Campos. La presentadora dejó claro que para ella lo fundamental era proteger a su madre, de ahí que estuviera siendo tan precavida. Por ese motivo evita a la prensa cuando le hablan de ella. No quiere ser desagradable con nadie, pero ha marcado una línea roja y no consiente que nadie la sobrepase.

Las tajantes palabras de Terelu Campos

Los fans de María Teresa pueden estar tranquilos. La comunicadora está en buenas manos. Sus hijas pasan mucho tiempo con ella y, según ha salido publicado, han contratado a un cuidador más para que no le falte de nada. Mientras tanto Carmen Borrego y su hermana están dando la cara por las Campos tanto dentro como fuera de los platós. Eso sí: no responden a nada que esté relacionado con la matriarca. “De mi madre no me gustaría hablar. Entended que la situación de mi madre no es para tratarla públicamente. Creo que merece el respeto y la intimidad que debe tener con la edad que tiene y en las condiciones que está”, ha comentado Terelu.

Carmen ha seguido los pasos de su hermana. Siempre que se encuentra con un periodista le regala declaraciones jugosas, pero nunca tienen que ver con María Teresa. Sabe que la presentadora necesita estar tranquila, de ahí que no le haya dicho nada de lo que ha pasado con Laura Valenzuela. La familia Campos tenía mucha relación con la fallecida, sobre todo Terelu, que es íntima amiga de Lara Dibildos. Cuando Terelu dio la noticia en ‘Sálvame’ no pudo controlar las lágrimas. En cuanto salió de Telecinco se marchó al tanatorio para estar con Lara.

María Teresa Campos no se ha despedido de su amiga

Carmen Borrego ha explicado que no le han contado nada a su madre de la muerte de Laura Valenzuela porque hubiera querido ir al tanatorio y no quieren que eso suceda. Primero porque están intentando que no le hagan fotos y segundo porque creen que es mejor que no experimente esas emociones. “Creemos que en este momento no es conveniente porque lo primero que diría es: Llevadme. Y no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí. Ya le gustaría a ella darle un gran beso a Lara”, comentó la colaboradora de ‘Sálvame’ antes de entrar al tanatorio.

El delicado estado de María Teresa

María Teresa Campos, según ha publicado la revista ‘Pronto’, está en un estado bastante delicado. Se niega a comer y sus hijas están muy preocupadas. Ha adelgazado mucho y eso le hace estar más expuesta que nunca. También es verdad que ha negado que esté encerrada. Ella sale de casa siempre que quiere, pero lo hace por otra puerta para evitar la persecución de la prensa. Siempre ha atendido a los medios en un tono amable, pero ya no quiere ser un personaje público. Se ha retirado.