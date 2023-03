Una vecina de María Teresa Campos da la última hora sobre su estado de salud: muy preocupante

María Teresa Campos (81) lleva bastante tiempo alejada de los medios. La popular periodista y presentadora ha vivido momentos bastante duros en los últimos años tras la ruptura con Bigote Arrocet en 2020 y su salida de Mediaset. Su salud además parece que se ha resentido y es ahora una de sus vecinas la que ha dado la voz de alarma ya que su estado de salud actual sería preocupante.

Maria Teresa Campos preocupa por su salud

Ya hace dos años desde que Maria Teresa Campos dejara de trabajar en Telecinco. Su último trabajo, en 2021, «La Campos Móvil», que fue una sección dentro de «Sálvame» apenas tuvo emisiones y desde que acabara ese formato, la famosa presentadora vive prácticamente recluida en su casa de Madrid.

Sus hijas, sus nietos, su chófer Gustavo, y sus amigos cuidan de ella, pero preocupa bastante su salud, que por lo visto se habría visto mermada a raíz precisamente de no poder trabajar. De hecho, la propia Campos reconoció meses atrás a Anne Igartiburu en su programa de Telemadrid que deseaba sentirse «ocupada y no estar casa sentada, a mí eso me está haciendo mucho daño».

A ello se le suma también la reciente muerte de Laura Valenzuela a los 92 años. Algo de lo que las hijas de Maria Teresa, Terelu y Carmen Borrego, no han querido contarle ya que de saberlo habría querido ir al funeral y “no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí” declaró Carmen Borrego a las puertas del tanatorio al que acudió para despedir a Valenzuela y apoyar a su hija Lara.

Las vecinas de Maria Teresa hablan de su estado de salud

El estado de salud de Maria Teresa Campos preocupa y bastante. La periodista al no salir de casa, no puede ser preguntada por la prensa como se encuentra, pero ha sido una de sus vecinas la que ha hablado tal y como publica la revista Pronto.

«Todas estamos muy preocupadas, porque ni coge las llamadas», ha explicado esta fuente a la mencionada revista. «Me da pena verla tan desmejorada. Me han contado que pasa por malos momentos de ánimo, que apenas come y que no quiere ver a nadie», asegura otra vecina.

Sus hijas tampoco desean hablar demasiado del estado de salud de su madre. Sin embargo hace apenas un par de meses salieron unas fotos de Maria Teresa Campos cerca de su casa y debido a su aspecto desmejorado fueron muchas las personas las que se preocuparon.

La defensa de su hija Terelu

Terelu Campos en pleno directo de ‘Sálvame’ pidió respeto hacia su madre e incluso solicitó ayuda para «protegerla». «Llevamos años luchando y consiguiendo leyes que protejan a nuestros menores. Pues, bien. A mí me gustaría decirles a todos los políticos, de todos los partidos, tanto los que están en el Gobierno como los que no, que debemos proteger a nuestros mayores….Esos mayores tienen derecho a envejecer dignamente y a que su imagen se cuide».