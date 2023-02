Fue el pasado 28 de diciembre de 2019 cuando Maria Teresa Campos (81) decidía, a través de un comunicado que leyó su hija Terelu en Viva la vida, anunciar su ruptura definitiva de Edmundo Bigote Arrocet (73). «Las relaciones duran más o menos en el tiempo, a veces toda la vida, o como en mi caso, casi seis años. Quiero manifestar que nuestra relación se ha roto recientemente», rezaba el escrito. No obstante, desde entonces, el nombre del humorista no ha dejado de estar vinculado al de la veterana presentadora.

Sin ir más lejos, y con las informaciones que apuntan, en las últimas semanas, al agravamiento del estado de salud de María Teresa, Bigote ha querido pronunciarse al respecto de la que fuera su pareja durante su asistencia esta misma semana a los Premios Libertad 2023. El actor argentino-chileno afincado en España, ha confesado que «Teresita ha sido una grande de este país y a mí me parece muy triste que la tengan apartada y escondida, ella ha sido y es muy grande y debería hacer sus cositas en los programas, se lo merece, a mí me da mucha pena verla así».

Unas palabras con alusión directa a las hijas de la periodista y que no han quedado ahí. Pues, preguntado expresamente por el préstamo de 50.000 euros a la matriarca del clan Campos, y por las acusaciones de aprovechado que ha recibido en los últimos días, el ex superviviente ha sido claro: «Soy famoso desde el año setenta y uno y, de repente me dicen que yo me he aprovechado de Maria Teresa. He ayudado económicamente a la familia. Dejé dinero a Terelu y a Carmen Borrego y por ejemplo, a Alejandra la quiero mucho y no entiendo que ahora ella hable así de mal de mí, me duele, porque yo a ella la he querido y la he ayudado mucho también», ha añadido.

Asimismo y acerca de las polémicas grabaciones que la persona de máxima confianza de la veterana presentadora, su chófer, Gustavo Guillermo, habría hecho a la familia, Bigote Arrocet ha confesado que no cree que sean ciertas «las cosas que se han dicho sobre él». «No he hablado con Gustavo, pero todo lo que se dice de él no me lo creo, se me caería el mundo de saber que lo ha hecho».

La propia Alejandra (22) ha replicado este domingo al ex de su abuela desde el plató de Fiesta, el programa conducido por Emma García (49) en el que colabora habitualmente. «Esto es lo mismo de siempre, yo no he hablado mal de él, pero hay muchas cosas que no me gustan y lo digo abiertamente. Él estuvo seis años con mi abuela, viviendo en la pedazo de casa de ella, con servicio, viajes, hoteles, chóferes, si en algún momento mi abuela ha necesitado que le dejara dinero yo no lo veo como un préstamo, lo veo como que son pareja y él también tiene que estar ahí», ha dicho.

«Edmundo le dejó 40.000 euros a María Teresa, un dinero que aún no le ha devuelto», han contestado por su parte los colaboradores del formato a Alejandra.