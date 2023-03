Primeras palabras de Lara Dibildos tras la muerte de su madre, Laura Valenzuela

El mundo de la televisión está de luto. Ha sido esta misma tarde en torno a las 18:00 horas cuando, después de varios días de sufrimiento, se ha confirmado la triste muerte de Laura Valenzuela a los 92 años de edad. Un durísimo varapalo tanto para todos sus seguidores como para sus seres queridos, sobre todo teniendo en cuenta que en sus últimos años de vida ha permanecido en un discreto segundo plano pese a haber gozado de una trayectoria profesional mundialmente conocida.

Era hace tan solo unas semanas cuando trascendía que se encontraba en un hospital madrileño debido al deterioro de su salud. Sin embargo, no ha sido hasta hace unos días cuando ha podido saberse que estaba pasando por una etapa muy delicada por la que algunos de sus más allegados ya se habían desplazado hasta el centro médico en cuestión para darla el último adiós.

Este era el caso de su hija, Lara Dibildos, con la que la fallecida en vida gozaba de una estrecha relación de la que la actriz ha gozado siempre que ha tenido oportunidad tanto de manera pública como a través de sus redes sociales. Es por ello que podría decirse que ella ha sido una de las más afectadas por esta pérdida, y aún así, no ha tenido reparo en atender a las cámaras de Gtres, con las que se ha encontrado mientras llegaba a su casa después de haber pasado unos días para el olvido en el hospital.

Visiblemente emocionada a la par que entristecida, la intérprete ha querido agradecer a la prensa el cariño recibido en una situación tan complicada como la que se ha visto obligada a vivir. No obstante, dada la importancia de lo acontecido, tampoco ha querido dar más detalles sobre la muerte de su progenitora, esperando así a reunirse con el resto de sus familiares en el tanatorio de cara a las próximas horas, hasta que finalmente puedan enterrar a Laura Valenzuela y así darla un último adiós como la gran figura que fue.

De hecho, en una de las últimas emisiones de Fiesta, Lara Dibildos fue la encargada de dar el último parte médico sobre su madre, dejando entrever que su vida social era prácticamente nula dada su avanzada edad y sus dificultades: «Ahora no sale de casa, las reuniones las hacemos en casa (…) Fuimos al médico y antibiótico de toda la vida de Dios. Ya está en casa», zanjaba, quitando así hierro a la última dolencia de su madre, aunque haciendo saltar las alarmas al dejar entrever que no estaba en un muy buen momento, por el que lo mejor era que se quedara en su hogar hasta nueva orden. Probablemente en ese momento no llegó a imaginar que unos días después recibiría la peor de las noticias, aunque si de algo puede presumir es de que Laura Valenzuela pudo hacer historia y ser recordada tanto en la pequeña como en la gran pantalla.