Alejandra Rubio se sincera tras la exclusiva de Terelu Campos sobre María Teresa Campos

El pasado miércoles, Terelu Campos concedía una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas sobre el estado de salud de María Teresa Campos y el sufrimiento de Carmen Borrego por la situación con su hijo. En el día de ayer, Alejandra Rubio se sinceraba en Así es la vida hablando sobre lo que había contado su madre.

La joven ha confesado que se pone muy triste cada vez que habla sobre la enfermedad de su abuela y que por eso no le gusta hacerlo, pero que su madre le ha recomendado en numerosas ocasiones que lo haga. Además, ha opinado sobre el motivo por el que cree que Terelu Campos ha decidido darle esta exclusiva a Lecturas. “Ha hecho esta entrevista por todos aquellos que dicen que lo estamos exagerando, pero es que si decimos que no se le puede ir a ver es por algo. La gente opina sin saber”, ha afirmado contundentemente.

💬 «Mi madre quiere que quede clara la situación de mi abuela y que no se especule», apunta Alejandra Rubio sobre la exclusiva de Terelu Campos. #AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/kdmd3eH67k — Así es la vida (@asieslavidatele) August 2, 2023

“Esta enfermedad en cada persona es distinta y avanza diferente. En el caso de mi abuela no me gustaría hablarlo mucho, pero evidentemente nosotros no vamos a hacer nada malo para ella, es solo por su bienestar. No queremos que se especule, mi madre quiere que se sepa cuál es la situación real”, ha contado la colaboradora. Alejandra Rubio se ha abierto y ha revelado también cuáles son sus sentimientos respecto a toda esta situación. “Para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela. Un día de repente es así y ya no se puede hacer nada. Lo he ido asumiendo con el tiempo, pero al principio fue muy raro”, confiesa.

La pequeña de las Campos ha comentado que su madre se hace la fuerte, pero que en realidad por dentro sufre como cualquier persona. “Aunque mi madre diga que no, sí que lo manifiesta, se pone nerviosa y sufre. Fuimos en Semana Santa solo dos días y le dije que se tranquilizara porque lo pasó muy mal”, ha explicado. Por último, ha hablado sobre su relación con su tía y sobre lo que ha dicho Terelu sobre ella y la dura situación que está atravesando con su hijo. “Me parece que vive una situación injusta y lo sigue pasando mal, por eso hemos hecho mucha piña con ella, cenamos muchos días juntas”, ha narrado sobre su relación actual con Carmen Borrego con la que antaño tuvo algún que otro rifirrafe.

“La nuera de Carmen no tiene nada que ver con lo que ha dicho mi madre en la entrevista. Solo dice que no le han dejado ver al niño. Solo dice la verdad, yo tampoco lo conozco. Lo ha intentado y no se puede. Le duele porque es su sobrino”, ha defendido Alejandra Rubio las palabras de su progenitora. “Carmen no le ha dicho nada de lo que ha contado, si lo ha dicho mi madre es porque ella ha querido”, ha añadido. Por último, ha comentado lo unida que está actualmente a Terelu Campos y como cree que nunca podría hacerle lo que su primo le ha hecho a su tía.

Alejandra Rubio, sobre Carmen Borrego: «Está viviendo una situación bastante injusta, sigue pasándolo mal». Actualmente, Borrego se encuentra distanciada de su hijo. #AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/AznRlXuevc — Así es la vida (@asieslavidatele) August 2, 2023