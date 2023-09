Última hora: todo sobre el ingreso de María Teresa Campos

Este domingo a media mañana se conocía la noticia del ingreso de María Teresa Campos en un hospital madrileño. La veterana comunicadora tuvo que ser hospitalizada durante la mañana en estado muy grave y ya por la tarde, el centro médico emitía un comunicado en el que confirmaba que María Teresa Campos sufría una «insuficiencia respiratoria aguda y que se encontraba estable dentro de la gravedad».

Hasta el hospital se desplazaron, además de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, muchas personas cercanas a la comunicadora, como es el caso de su chófer Gustavo, Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, la periodista Belén Rodríguez y varios de sus nietos. Además, según las últimas informaciones que han trascendido, los familiares de María Teresa Campos que residen en Málaga están viajando a Madrid para acompañar a la veterana periodista y a sus hijas en estos momentos.

Terelu Campos con Rocío Carrasco y Fidel Albiac en el hospital. / Gtres

A pesar de que en primer momento ninguna de sus hijas ha querido hacer declaraciones sobre la situación de María Teresa Campos, Carmen Borrego no dudó en pararse unos minutos con los reporteros que esperaban a las puertas del centro médico para aclarar que su madre no está sedada, sino que está tranquila: «Ahora mismo le están haciendo pruebas y serán los médicos los que hablen. Se ha emitido un comunicado y es lo único que se va a decir», ha dicho la hija menor de María Teresa Campos, que ha confirmado que su madre estaba tranquila, pero no sedada.

Carmen Borrego llegando al hospital donde está ingresada su madre. / Gtres

En declaraciones a El programa del verano, Kike Calleja ha comentado que Teresa Campos se encuentra en planta y recibiendo tratamiento. El periodista ha dicho que la malagueña está rodeada de su familia y que ha sido Terelu la que ha pasado la noche con ella. Kike Calleja ha dicho también que tanto Carmen Borrego como Terelu Campos no tienen intención de pronunciarse sobre la situación de María Teresa Campos, sino que van a ceñirse a la información que ofrezcan desde el centro médico.

En estos momentos, todo el círculo más cercano a la periodista está muy pendiente de su evolución. Se espera que su hija menor, Carmen Borrego, llegue en los próximos minutos al hospital para estar a su lado, después de que haya sido Terelu Campos la que ha pasado la noche acompañándola.

Terelu Campos saliendo del hospital en el que se encuentra ingresada su madre. / Gtres

María Teresa Campos lleva ya tiempo alejada de los focos y su entorno, especialmente sus hijas, han sido muy herméticos con su situación. Una de las últimas veces que se la pudo ver en público fue en marzo de 2022, cuando recibió un reconocimiento a su trayectoria profesional en los XXXVI Premios Andalucía de Periodismo. En aquel momento, María Teresa Campos se mostró muy emocionada y expresó lo mucho que echaba de menos trabajar en televisión.