El momento más difícil de María Teresa Campos reúne a Rocío Carrasco, a Fidel Albiac y a Terelu Campos

María Teresa Campos está ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz con un diagnóstico que todavía no ha salido publicado. Terelu Campos y Carmen Borrego están preparando un comunicado para contar exactamente qué ha pasado y por qué hay tanta preocupación con su madre. Terelu se ha puesto en contacto con varias personas del entorno, por ejemplo con Belén Rodríguez. Llevaban más de un año sin hablar, pero la situación que atraviesa María Teresa es realmente delicada y Belén tuvo mucha relación con ella en el pasado.

Dos de las personas más importantes en la vida de la comunicadora han acudido al hospital, entrando por una puerta trasera para no llamar la atención. Rocío Carrasco y Fidel Albiac se han preocupado por el estado de María Teresa. El matrimonio es íntimo amigo de la presentadora, por eso han sido dos de los primeros en llegar a la Fundación Jiménez Díaz. No han querido llamar la atención, pero las cámaras han captado el momento.

Terelu Campos está acompañada de sus amigos / GTRES

Terelu Campos se ha puesto en contacto con las personas que verdaderamente quieren a su madre. En los últimos tiempos se ha especulado con la posibilidad de que María Teresa estuviese aislada en su domicilio, pero no es verdad. Carmen Borrego explicó en su momento que su madre podía recibir todas las visitas que quisiera. El problema es que en los últimos tiempos está más nerviosa de la cuenta, por eso quieren regular las reuniones familiares.

Carmen Borrego llegando al hospital / GTRES

Rocío Carrasco llega al hospital con Rocío Carrasco

Terelu Campos ha acompañado a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac. El matrimonio no se ha separado de ella en ningún momento. Terelu está muy afectada y ahora más que nunca necesita el apoyo de sus seres queridos. Los medios que estaban en la puerta del hospital le han deseado ánimo y ella se ha comprometido a dar explicaciones cuando tenga la información pertinente. De momento prefiere ser cauta y no compartir ningún dato porque los médicos todavía están trabajando.

Terelu Campos con Rocío Carrasco / GTRES

El programa Fiesta ha podido hablar con ella a través de una de sus reporteas. «Nos ha comentado que ahora hay que esperar para ver qué dicen los médicos, hay que esperar para ver qué pasa con ese grave estado de salud de María Teresa». Los colaboradores del citado espacio han explicado que es muy importante la presencia de Rocío porque para Terelu «es una hermana más, son hermanas de vida».

Pipi Estrada, colaborador de Fiesta y exnovio de Terelu Campos ha dicho: «En las imágenes que hemos visto de Terelu he visto a una hija resignada. La cara y el aspecto de Terelu es de resignación».

Terelu Campos, arropada por Gustavo Guillermo

Gustavo Guillermo en el hospital / GTRES

Belén Rodríguez ha explicado que «Terelu siempre mantiene la calma en los momentos difíciles». Afortunadamente cuenta con el apoyo de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac, pero no son los únicos que se han desplazado al hospital. Otra persona que forma parte de la familia Campos es Gustavo Guillermo, el chófer y hombre de confianza de la presentadora. No ha dado declaraciones, pero se ha dejado ver con la hija de Carmen Borrego. Gustavo no se ha separado de Campos en los últimos tiempos. Era mucho más que un empleado.