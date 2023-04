La opinión de Terelu Campos sobre la nueva ilusión de su hija Alejandra

Terelu Campos ha vivido su Semana Santa más triste. La propia presentadora era la que comunicaba a través de su perfil de Instagram que esta vez no iba a ser lo mismo al faltar uno de sus grandes pilares, su madre, María Teresa Campos. Hace unos días regresó de Málaga, ciudad en la que después de pasar unos días acompañada por su hija, Alejandra Rubio ha hablado sobre la presunta nueva ilusión de la influencer, ya que ha sido vista en actitud cariñosa con un deportista tras su ruptura con Carlos Agüera.

«No tengo mucho que decir, no puedo decir que tenga una relación porque tampoco se me ha manifestado, así como tal», ha confesado en Sálvame, sin querer confirmar el noviazgo. Se trata del futbolista del Getafe Carles Aleñá, con quien ha sido fotografiada besándose.

«Yo lo que sí he visto es que este chico es un deportista comprometido y preocupado por su trabajo y porque nadie de su exterior pueda afectar al desarrollo de su profesión”, ha señalado . «Tanto el padre de mi hija como yo hemos educado a nuestra hija en respeto. Pueden estar bastante unidos en el respeto de la profesión tanto de uno como otro”, ha apuntado la hija de María Teresa Campos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX (@alerubioc)

La hermana de Carmen Borrego ha confesado que tan solo ha coincidido una vez con el futbolista y que fue un encuentro por casualidad. «Yo solo lo he visto una vez, y circunstancialmente porque yo iba a otro sitio», ha comentado. «Yo lo que he dicho es que a mí me gusta el fútbol. La conversación que he tenido con él es de fútbol», ha añadido. » A mí no me disgusta nadie de ninguna profesión», ha aclarado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carles Aleñá (@carlesalenya)

¿Quién es Carles Aleñá?

Carles Aleñá tiene 25 años y nació en Mataró (Barcelona). Juega en el Getafe y es ex jugador del Barça. En lo personal, aunque apuesta por la discreción, a través de sus redes sociales publica algunas píldoras de cómo es su día a día. Hace tres años tuvo un hijo con la que era su pareja, Ingrid Gaixas, con quien rompió tras ocho años de relación. Por ahora, el centrocampista no se ha pronunciado sobre su posible noviazgo con Alejandra Rubio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX (@alerubioc)

Sí que llama especial atención que Alejandra no sigue a Carles en Instagram, pero sí que el deportista la sigue a ella. Podría ser un movimiento para despistar o, simplemente porque no han dado el paso de seguirse mutuamente en la citada red social.