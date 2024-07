Anabel Pantoja enseña la ecografía de su bebé: "Dicen que tiene carácter y genio"

Anabel Pantoja está atravesando uno de los mejores momentos de su vida, a pesar de que tiene varias polémicas pendientes. Sus antiguos compañeros de Sálvame aseguran que David Rodríguez, padre de su primera hija, le ha engañado. Sin embargo, la influencer no quiere entrar a confirmar o desmentir nada y se ha lanzado a las redes para mostrar una ecografía 3D de su bebé.

La sobrina de Isabel Pantoja ha utilizado su cuenta de Instagram, donde acumula casi dos millones de seguidores, para enseñar este material. Lo ha acompañado de un carta muy emotiva, donde deja claro que el amor que siente hacia su hija le ha cambiado la vida.

«Mi gordita ya pesa casi 500 gramos y mide 25 cm. No ha parado de moverse y hacerle la vida imposible al médico. Dicen que tiene carácter y genio… no sé a quién lo saca. Ojalá pudiera describiros lo que siento dentro de mí y el momento tan mágico e IRREPETIBLE que no volveré a vivir», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Anabel está viviendo una etapa que nada tiene que ver con su pasado en Sálvame. Ya no necesita hablar de su familia para generar interés, ahora es una estrella que brilla con luz propia y se convierte en noticia por asuntos que únicamente están relacionados con ella. La llegada de su bebé ha marcado un antes y un después, por eso ha declarado: «Gracias mi vida por esta bendición y por todo lo que viene con esta gitanita, aún no me lo creo».

Anabel Pantoja confía en su novio

Dejando a un lado las reflexiones que ha hecho Anabel Pantoja tras ver la ecografía 3D de su hija, hay una cosa que ha quedado clara: confía plenamente en su novio. David Rodríguez era una persona anónima hasta hace muy poco, pero los tertulianos de Ni que fuéramos, espacio presentado por María Patiño en TEN, manejan una teoría bastante controvertida.

David Rodríguez y Anabel Pantoja, en Madrid. (Foto: Gtres)

Kiko Matamoros y sus compañeros, menos Belén Esteban, piensan que David quería ser famoso. Tanto es así que supuestamente se presentó a La Isla de las Tentaciones, el famoso programa de Telecinco capitaneado por Sandra Barneda. Sin embargo, lo más preocupante es que Ni que fuéramos ha dado voz a una chica que podría haber mantenido una relación secreta con el fisioterapeuta.

El programa de María Patiño ha puesto encima de la mesa una colección de pruebas que han acorralado a David, pero ¿cómo ha reaccionado Anabel? La sevillana no ha entrado en el juego y ha compartido una frase que demuestra que sigue confiando en su novio.

«Ahora a seguir trabajando, luchando y disfrutando para preparar tu llegada Mi Vida. Te queremos, tus papis», ha escrito en el post donde ha mostrado la famosa ecografía.

Mari Ángeles, la amiga de David Rodríguez

Mari Angeles, en ‘Ni que fuéramos’. (Foto: YouTube)

Mientras Anabel se recrea en su felicidad, Mari Ángeles ha hablado con Ni que fuéramos para dar su versión de los hechos. Belén Esteban es íntima amiga de Pantoja y al ver todas las pruebas del programa ha declarado: «Ya he visto todo lo que tenía que ver. No quiero ver nada más, ni saber nada más. No voy ni a opinar. Estoy enfadada y dolida».

Mari Ángeles, la ‘amiga’ de David, ha hablado en el citado espacio para reconocer que entre ellos hubo una historia. Admite que le pilló de sorpresa ver al fisioterapeuta con Anabel Pantoja, pues siempre le dijo que no iba a estar con la influencer. «Al principio me decía que no iba a tener nada con ella, pero también entiendo que después lo haya tenido. David es muy buen niño, lo conozco de toda la vida. La historia es complicada».