El último cumpleaños feliz (y con final de pesadilla) de Isabel Pantoja

El 2 de agosto es una fecha marcada en rojo para los seguidores de la crónica social. Se celebra el cumpleaños de Isabel Pantoja y hasta hace muy poco era una excusa perfecta para reunir a los familiares y amigos más cercanos de la tonadillera. Hubo una época en la que Cantora se convertía en un desfile de rostros conocidos: Luis Rollán, Chelo García-Cortés, Raquel Bollo y muchas otras celebridades se desplazaban hasta la casa de la cantante, pero todo cambió en 2020.

A sus 68 años recién cumplidos, Isabel Pantoja puede presumir de haber tenido una vida de película: historias de amor imposibles, problemas con la justicia, traiciones y cientos de leyendas que han ayudado a forjar su mito. La artista sevillana ha atravesado épocas muy complicadas, aunque antes contaba con un séquito que estaba dispuesto a todo por sacarle una sonrisa. A partir de 2020 la situación dio un giro de 180 grados porque cuando su hijo Kiko Rivera entró en la habitación prohibida de Cantora descubrió el gran secreto de la cantante.

Isabel Pantoja, en Madrid. (Foto: Gtres)

Isabel Pantoja mantiene una guerra eterna con la familia Rivera. Después de la muerte de Paquirri, los hijos del emblemático torero lucharon por unas pertenencias que se encontraban en Cantora y que su padre les había dejado en herencia. La intérprete de Marinero de luces negó la mayor, asegurando que ella no tenía nada. Más adelante admitió que sí guardaba los trastos de su marido, pero un supuesto robo hizo que Francisco y Cayetano no pudieran recibirlos. Kiko Rivera siempre confió en la versión de su madre hasta que, ese fatídico 2 de agosto, abrió una puerta de Cantora que siempre había estado cerrada. Fue entonces cuando descubrió, siempre siguiendo su versión de los hechos, que Isabel se había quedado una parte de la herencia de sus hermanos: la herencia envenenada.

El último cumpleaños feliz de Isabel Pantoja

2020 tendría que haber sido un año de celebración. La cantante todavía tenía relación con sus hijos y les invitó a celebrar una fiesta en su famosa finca andaluza. Nada hacía presagiar que Kiko Rivera estaba a punto de detonar una bomba que marcaría un antes y un después. Lo primero que hizo el DJ fue darle una entrevista a Mila Ximémez, la mayor enemiga de Isabel Pantoja. Le contó que su madre le había engañado con la herencia de Paquirri y destapó el lado más oscuro de la cantante. A partir de entonces se sentó en varios programas de Telecinco, de hecho Mediaset creó un espacio exclusivo para él llamado Cantora: la herencia envenenada.

Isabel Pantoja y Kiko Rivera en Fuengirola. (Foto: Gtres)

La ruptura entre Isabel y Kiko trajo consigo muchas cosas, de hecho terminó afectando a Chabelita, también conocida como Isa Pi. La pequeña del clan Pantoja intentó no posicionarse, pero finalmente apostó por su madre y esto le distanció de su hermano. Con el paso del tiempo ha dejado de hablarse con la tonadillera, así que ahora cada uno camina por su lado.

Una fecha marcada por los problemas

El 2 de agosto ha dejado de ser un día especial para convertirse en un tormento. El último cumpleaños que celebró Isabel Pantoja estuvo marcado por una noticia que dio el periodista Antonio Rossi. Según contó en las mañanas de Telecinco, las autoridades embargaron una de las empresas de la cantante, pero eso no es todo.

Durante un tiempo se especuló con la posibilidad de que Isabel recibiera la visita de Gloria Trevi para celebrar su cumpleaños de 2023. El problema es que todo quedó en un rumor y la artista internacional no pudo desplazarse hasta Cantora. «No había celebración prevista ni visita de Gloria Trevi que está en Jerusalén. Sí hubo reunión un día antes, el martes 4 o 5 personas que cenaron y soplaron unas velas y ya está», explicó Rossi.

Adiós a los 50 litros de gazpacho

Isabel Pantoja, en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

En 2022 el problema ya era notorio. Antiguamente Isabel Pantoja hacía una gran fiesta en Cantora y preparaba 50 libros de gazpacho para sus familiares y amigos, incluso para los fans que tenían el placer de asistir a este evento. Sin embargo, desde que Kiko Rivera decidió airear los trapos sucios de la familia la cantante se volvió mucho más reservada, por eso cortó de raíz ciertas tradiciones. Su 66 cumpleaños estuvo marcado por la presencia de su inseparable hermano Agustín Pantoja, pero no hizo una de sus habituales fiestas. Lo que sí recibió fue la felicitación de su hija Chabelita, pues todavía seguían hablándose.

La situación personal de Isabel ha empeorado mucho desde que se descubrió la verdad sobre la herencia de Paquirri: deudas, ataques, rupturas y muchos fantasmas del pasado. En 2021, la periodista Paloma García-Pelayo desveló en LOOK que un ex novio de la tonadillera le iba a reclamar 12.000 por vía judicial. Es solo un ejemplo de los conflictos económicos que ha tenido Pantoja en estos años. Eso por no hablar de las dos pérdidas que han llenado Cantora de oscuridad: la muerte de doña Ana Martín, madre de la cantante, y el fallecimiento de Bernado, padre de Anabel Pantoja. El refugio de Isabel cada vez es más sombrío y ya no hay espacio para las reuniones que le ayudaban a recordar qué sucedió el 2 de agosto de 1956. Aquel día nació una estrella que hoy brilla en solitario.