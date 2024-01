Isabel Pantoja echa el cierre a Cantora y se muda a Madrid

Punto de inflexión en la vida de Isabel Pantoja. Después de refugiarse durante más de dos décadas en Cantora, la finca que recibió como herencia de su marido, Francisco Rivera, la tonadillera ha decidido cerrar sus puertas sin mirar atrás y trasladarse a vivir a Madrid. Así lo ha confirmado este jueves Antonio Rossi desde el programa Vamos a ver, donde ha señalado que la decisión está tomada y que no hay posibilidad de revertirla.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo / Gtres

De acuerdo con las palabras del periodista, el productor de los conciertos de la artista habría aconsejado a la cantante la zona de la castellana para instalarse, una de las más exclusivas de la ciudad. No obstante, siguiendo estas mismas declaraciones, aún no ha adquirido ninguna casa para comenzar a trasladar todas las cajas y maletas pertinentes, dando así comienzo a una nueva etapa jamás pensada por la intérprete de Marinero de luces. «Han visto casas pero todavía no tienen», reiteraba el colaborador del nuevo matinal de Mediaset.

«Su situación es complicada y le está obligando a hacer cambios. Uno de esos cambios, aconsejada por el productor que ahora la lleva, es que tiene que venirse a Madrid y, para ello facilitar la venta de Cantora. Estarían dispuestos hasta que se la quede Hacienda porque piden mucho por ella», comentaba Rossi. Por otro lado, como era de esperar, Isabel Pantoja no se mudará sola, y es que su hermano Agustín volverá a convertirse en su compañero indispensable en esta drástica decisión: «Después de meditarlo, la decisión es que van a venirse. Agustín está encantado porque llevaba tiempo queriendo venirse y ella se está dejando aconsejar», afirmaba el periodista.

*Texto en elaboración*