EXCLUSIVA | Nueva demanda contra la cantante, viejas deudas y un novio desconocido que se confiesa

Ella no lo sabe pero, Loli Pozo, la octogenaria que reclama a Isabel Pantoja una deuda personal pendiente desde hace 7 años, ha provocado un efecto en cadena de reclamaciones judiciales a la cantante por parte de otros acreedores. Han sido unas cuantas las personas, los amigos de la afamada artista que acudieron sin dudar a su llamada de “necesito”. Todos cercanos, de confianza y con la suficiente amistad como para pedirles dinero y obtenerlo sin problema. No sé si la amistad que les unía, los sentimientos y la confianza se han quedado colgados de las promesas incumplidas por parte de la cantante. Lo desconozco, pero tras las conversaciones mantenidas con varios de ellos, me temo que Pantoja ha perdido a unos cuantos de esos amigos; alguno algo mas que amigo, según su testimonio.

La lista de acreedores podría sumar este lunes un nuevo nombre, pero me piden anonimato, por el momento, si bien me detallan los prestamos personales y las deudas que tienen pendientes y sin atender por parte de Isabel Pantoja. Se trata de un empresario andaluz, natural de Sevilla, que trabaja en ocasiones como corredor inmobiliario, y que conoce a la familia Pantoja desde hace años. Amigo tanto de Juan como de Bernado Pantoja, este sevillano fue pareja de la cantante, según él mismo me confiesa. “Estuvimos juntos como un año, no fue una relación muy larga, pero sí estuvimos saliendo”. El sevillano me explica que fue después de morir Francisco Rivera. El buen señor me ha dado un dato exclusivo: un novio de Isabel Pantoja completamente desconocido. Un romance oculto a los medios.

Tras la trágica muerte del recordado Paquirri, a la cantante no le se le relaciona oficialmente con ningún hombre hasta que comienza una relación sentimental con el malagueño Diego Gómez en el verano de 1999. Antes se le relacionó con dos actores, el madrileño José Coronado, durante el rodaje de la película ‘Yo soy esa’ en 1990, con la que la cantante debutó en el cine, y con el puertorriqueño Oswaldo Ríos, en 1995. Hubo un hombre más según la voz que me lo narra al otro lado del teléfono, desconocido hasta ahora. El exnovio recién descubierto de Isabel me explica: “Cuando las cosas no le iban bien, le presté dinero para que pudiera cumplir con unos pagos”. Era una cantidad para resolver el día a día y , por supuesto, esperaba recuperarla en cuanto la cantante normalizara ingresos. Ha tardado en tomar la decisión, pero hace poco más de un mes presentó demanda de conciliación previa a una reclamación de cantidad en los juzgados. “No se trata de una cantidad alta. Son 12.000 euros, pero la cuestión es que tengo también otra deuda pendiente y esto ya no puede seguir así”. Llevaba tiempo detrás de arreglar las cuentas con Maribel y cansado de esperar y ya con pocas esperanzas, un buen día decidió plantarse en Cantora. Fue a primeros de marzo. No recuerda muy bien el día, pero al consultar mis notas, compruebo que la fecha coincide con el blog que publiqué el 10 de marzo en Look. Rescato el titular: “Isabel Pantoja: la verdad de su última discusión” y contaba que la discusión que tuvo lugar en Cantora, sobre la que se había informado el 5 de marzo en algunos medios, no fue entre la cantante y su hermano, como se había asegurado. “Hubo discusión, sí; y voces encontradas. Ocurrió en Cantora y los nervios se destemplaron. Tensión, también y unas cuantas razones de peso, sobre la mesa, pero no fue con Agustín”, detallaba el blog mencionado. Fue con su amigo de hace más de 30 años, con el que tuvo un romance, según él mismo, me confiesa; el amigo que un día le prestó dinero para salir del apuro. Maribel no se lo puso fácil, así que tras la tensa conversación tomó camino de vuelta en su coche. Hay imágenes de ese día. Un automóvil desconocido, tanto como el hombre que lo conduce, sale por el camino de acceso a la finca. Las cámaras apostadas en la salida de la finca lo captan. Dos meses después, interpone demanda judicial contra su amiga y exnovia.

Sabe de la dificultad en citar a Pantoja. Loli Pozo espera que el Juzgado pueda notificarla en un tercer intento. Los 2 primeros fueron negativos. El exnovio recién descubierto confía en que judicialmente se pueda poner orden en este “desastre”. Asegura que están en un plan “insoportable”. Isabel Pantoja acaba de terminar un contrato en televisión, es decir, factura y la voz al otro lado del teléfono me llega con tono de indignación. Tiene previsto un concierto en Jerez para el próximo agosto. En la cola de deudas pendientes, Loli Pozo y sus 76.000 euros de aquel préstamo “a corazón abierto”, como me explicaba durante la entrevista que dimos en el Programa de Ana Rosa. Este lunes, sumamos un acreedor más. Confiaba en ella. Fue su amiga y su novia. De momento le reclama 12.000 euros. La otra deuda, cercana a 100.000 vendrá después.