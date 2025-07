El lado menos conocido de Froilán según la biógrafa de Juan Carlos: "Es el único que le acompaña"

Froilán cumple 26 años este próximo 17 de julio, y gracias a la biógrafa del rey Juan Carlos, Laurence Debray, podemos conocer un poco más sobre el nieto «favorito» del emérito y que le ha seguido hasta Abu Dhabi. Pero, ¿qué hay detrás de este joven que ha crecido rodeado de polémicas? El hijo de la infanta Elena pasaba de llevar un estilo de vida lleno de fiesta, diversión y «desenfreno», a la tranquilidad y paz que le ofrecen los Emiratos Árabes. En su momento, Froilán ni siquiera dudaba a la hora de acompañar a su abuelo, convirtiéndose en su gran confidente y principal apoyo fuera de España. Un cambio, según detallan en la revista ¡Hola!, de 180 grados y que le vino bien a la hora de «encontrar un propósito y una disciplina», argumenta Debray.

Felipe Juan Froilán de Marichalar y su madre, la infanta Elena. (Foto: Gtres)

Un reto bastante importante, ya que aquí ha tenido que adaptarse a un trabajo en la COP25, enfocada en solventar retos medioambientales y sin contar con ningún tipo de privilegio. «No defraudó a su abuelo», asegura la biógrafa, quien destaca que Felipe de Marichalar estuvo al pie del cañón desde el primer día. «Su facilidad para relacionarse y su dominio del inglés le permitieron integrarse muy rápidamente en sus funciones». Al mismo tiempo que se instalaba en un estudio en pleno centro de la ciudad con un amigo y «amueblado con muebles de Ikea», recogen en el citado medio. Sin embargo, Laurence destaca un pequeño defecto del joven, y es que no domina la cocina. Eso sí, el tema de seguir una dieta no le ha resultado un problema e incluso habría integrado la tradición del Ramadán, al igual que sus compañeros. Es decir, que durante cuarenta días no comía ni bebía nada hasta la noche, cuando tomaba una cena ligera. De hecho, la biógrafa incide en que lo aguantaba todo «sin pestañear», incluso reuniéndose en restaurantes de categoría para almorzar.

Felipe Juan Froilán de Marichalar. (Foto: Gtres)

Por otro lado, el hermano de Victoria Federica también sería un gran amante del deporte, sobre todo de aquellos relacionados con el agua y del pádel. Y, pese a su edad, Froilán sigue disfrutando del anonimato, motivo por el que se mantiene alejado de cualquier evento público o institucional. Todo lo contrario a su hermana, quien daba el paso de convertirse en influencer e incluso ha aparecido en televisión. Aunque, si hay un detalle destacable sobre su personalidad, tal y como remarca Debray, es lo unido que está Marichalar a su familia y amigos. De hecho, es especialmente protector con su madre, la infanta Elena. Al igual que con su hermana Victoria, con la que se mantiene en contacto mediante llamadas casi diarias. «Necesita estar rodeado, poder contar con amigos de verdad». Y, pese a que intentan emparejarlo, Debray asegura que él no quiere saber de novias. Sin embargo, recientemente sí que le veíamos asistir muy bien acompañado a la boda de su gran amigo Jorge Yuste con una misteriosa joven que no dudaba en declarar a los cuatro vientos lo mucho que le quiere.