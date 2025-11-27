Juan Carlos I ha concedido su primera entrevista tras la publicación de Reconciliación. En ella, el Rey emérito ha aclarado algunos asuntos de su biografía y ha reiterado que intenta «no tener remordimientos» con respecto a algunos episodios de su pasado y que está «muy tranquilo» al haber contado su punto de vista de la historia. Unas vivencias en las que da cuenta su servicio a España y cómo ha antepuesto en muchas ocasiones su trono a su familia. Sin embargo, en las mencionadas memorias, el padre de Felipe VI omite algunos capítulos de su vida, que serán analizados y contados en El Precio de la Corona.

Telecinco emitirá el próximo 3 de diciembre a las 23:00 horas un especial de El Precio de…, dirigido por Santi Acosta y que versará sobre los claroscuros de la figura del Rey emérito, el que periodistas de investigación, testigos directos y figuras cercanas al monarca contrastan en un documental lo que este relata en el libro y, especialmente, lo que calla.

Juan Carlos I en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Todos los detalles de El Precio de la Corona

Horas después de que se publiquen en España las memorias de Juan Carlos I, El Precio de la Corona analizará las revelaciones del documental en plató con las valoraciones de un equipo de colaboradores, abordará también la influencia del Caso Noos y la irrupción de Corinna en su vida; las circunstancias de su abdicación y posterior exilio; y las incógnitas sobre la gestión de su herencia.

El programa abordará también el papel de la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Miguel Ángel Revilla, el único ciudadano demandado por el emérito; Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco; Jaime Peñafiel; Iñaki Anasagasti; Rosa Villacastín y Lourdes Crespo, dos periodistas muy cercanas a la fotoperiodista Queca Campillo, con quien el ex jefe del Estado mantuvo una estrecha amistad durante 29 años y que revelarán confidencias que esta compartió sobre su experiencia junto al monarca; y José Luis Ortega, exjefe de gabinete de doña Sofía, realizarán un perfil detallado del monarca, con datos hasta ahora desconocidos sobre los negocios que originan su fortuna; y abordarán sus relaciones personales y lo que le depara el futuro.

La Reina Letizia también es una de las grandes protagonistas de la emisión. (Foto: Gtres)

Sus verdaderas relaciones familiares -con doña Sofía, su hijo el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, con las infantas y sus nietos-; las mujeres que formaron parte de su vida como Corinna, la fotoperiodista Queca Campillo -que siempre optó por la discreción debido a la lealtad a la Corona- y Marta Gayá; la influencia del Caso Noos y el accidente de Botsuana en su reinado; las circunstancias de su abdicación y su nuevo exilio en Abu Dabi; los negocios que originan su fortuna acumulada; lo que le depara el futuro; y las incógnitas en torno a la gestión de su herencia, serán algunos de los temas que abordará el programa, que también elaborará un perfil de la personalidad del monarca y analizará los motivos detrás de la publicación del libro en este momento.