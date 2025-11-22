El almuerzo del Rey Felipe con su familia en El Pardo por los 50 años de la monarquía

Semana clave para la institución. El pasado 21 de noviembre, la Familia Real se reunió para entregar el Toisón de Oro a la Reina Sofía, quien recibió esta distinción con un gran orgullo y acompañada de sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Tal y como hemos narrado en LOOK, Miquel Roca, Felipe González y Miguel Herrero también fueron reconocidos con este mérito tan importante. A muchos les extrañó que Juan Carlos I estuviera fuera de la celebración, pero hay que tener en cuenta las últimas decisiones que ha tomado el Rey emérito.

Don Juan Carlos acaba de publicar Reconciliación, un libro de memorias en el que ha confesado estar decepcionado con su hijo Felipe. También ha aprovechado este altavoz para asegurar que la Reina Letizia no ha contribuido a la paz familiar, insinuando que le ha puesto muchos obstáculos para tener una buena relación con Leonor, futura Reina de España. Todo esto ha hecho que haya mucha tensión en el ambiente, pero hace unos días el emérito dio un giro de 180 grados a su hoja de ruta.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El Rey Felipe ha organizado un almuerzo en el Palacio de El Pardo para celebrar el 50 aniversario de la monarquía. Como era de esperar, invitó a sus hermanas Elena y Cristina, pero con su padre había ciertas dudas. Finalmente, la agencia Efe confirmó que don Juan Carlos también estaba en la lista de asistentes y que iba a viajar desde Abu Dabi para reencontrarse con sus hijos. Por suerte, coincidirá con otros miembros de su familia con los que tiene muy buena conexión, como por ejemplo con la infanta Margarita y con el marido de esta, Carlos Zurita.

El reencuentro de los Reyes eméritos

Durante el discurso que leyó don Felipe en la ceremonia de entrega de los toisones, hizo una referencia a su padre, recordando que había jugado un papel clave en la Transición de España. Este gesto demuestra que, a pesar de las diferencias personales, nunca ha olvidado el ejemplo que le ha dado su progenitor. Quizá, ese sea el motivo principal por el que la invitado a El Pardo.

El rey Juan Carlos con la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Juan Carlos I volverá a ver a la Reina Sofía, de quién también ha hablado en su famosa biografía. Reconoce que ha cometido errores con ella, pero ha puesto en valor lo profesional que ha sido siempre. La define como una gran reina y le agradece que haya estado a su lado en todo momento. Sin lugar a dudas, estamos delante de uno de los acontecimientos más importantes (y personales) de la Familia Real, aunque fuentes cercanas aseguran que apenas habrá información pública, pues tienen intención de vivir esta reunión en la privacidad.

La princesa se reunirá con sus primos

La princesa Leonor en Oviedo. (Foto: Gtres)

Los hijos de la Elena tienen mucha relación con los Urdangarin. En LOOK hemos contado varios detalles que Victoria Federica ha tenido con Pablo Urdangarin o con Irene, y también hemos narrado eventos familiares en los que han coincidido y han demostrado la gran complicidad que hay entre ellos, por ejemplo, en la boda de José Luis Martínez Almeida.

La cosa cambia cuando hablamos de Leonor y Sofía. Las hijas del Rey aparentemente no tienen tanto contacto con sus primos, al menos a nivel público. Se ven de vez en cuando y apenas hay imágenes de ellos juntos. Por suerte, hoy tienen una ocasión perfecta para recuperar el tiempo perdido.