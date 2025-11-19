Juan Carlos I asistirá al almuerzo familiar en El Pardo por los 50 años de la monarquía

El Rey emérito Juan Carlos I asistirá el próximo 22 de noviembre al almuerzo familiar que se celebra en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía y un día después de que la reina Sofía reciba el Toisón de Oro en un acto institucional.

Este encuentro contará con la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia, sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, la Reina Sofía, las Infantas Elena y Cristina con sus hijos, así como Margarita de Borbón, hermana del Rey emérito, y su esposo Carlos Zurita. La reunión familiar se desarrollará en un formato similar al organizado hace dos años por el 18º cumpleaños de la Princesa Leonor, cuando Juan Carlos llegó a Madrid el mismo día y regresó posteriormente a Abu Dabi, donde reside actualmente.

El acto central del encuentro girará en torno a la Reina Sofía, quien será galardonada el próximo 21 de noviembre con el Toisón de Oro por su dedicación al servicio de España y de la Corona, un reconocimiento que le impondrá su hijo, el Rey Felipe VI. En la misma ceremonia, también recibirán el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro el expresidente del Gobierno Felipe González y los padres vivos de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, por su compromiso con el país y la Corona.

La decisión de Juan Carlos I de asistir al almuerzo se produce tras meditar si acudir o no, ya que no fue invitado a los actos institucionales del 21 de noviembre en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados. Su ausencia en estas ceremonias se debe a que renunció hace años a participar en actividades públicas oficiales y mantiene desde hace más de cinco años una residencia permanente en Abu Dabi, en un «exilio» motivado por los escándalos personales y financieros que han marcado sus últimos años.

Este martes, Juan Carlos I trasladó un mensaje en el que agradeció a quienes le apoyaron hace 50 años cuando fue proclamado Rey y pidió el mismo respaldo para su hijo, Felipe VI, en su labor como monarca.

«Quiero mandaros un saludo con mi más sentido agradecimiento a todos los que estáis hoy aquí reunidos y a los que me disteis vuestro apoyo hace 50 años. Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el Rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio», declaró Juan Carlos I.