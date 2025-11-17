Juan Carlos I carga contra Sánchez por veranear en La Mareta: «La disfrutan los que debilitan la Corona»

En Reconciliación, sus memorias dictadas a la escritora Laurence Debray y publicadas recientemente en Francia, Juan Carlos I dedica un pasaje especialmente crítico al uso que hoy hace el Gobierno —y en particular Pedro Sánchez— de la residencia de La Mareta, en Lanzarote. El ex monarca subraya la paradoja de que quienes cuestionan a la Corona disfruten ahora de esa propiedad: «Hoy son los jefes de Gobierno quienes pasan allí sus vacaciones, incluidos algunos que no han parado de criticar y de debilitar a la Corona. ¡Qué ironía de la historia!», afirma en el libro publicado por la editorial Stock.

Juan Carlos relata que Hussein mandó construir la villa en los años 70 y la hizo decorar por César Manrique, pero nunca llegó a utilizarla. En 1989, se la regaló a él. Sin embargo, el coste de mantenimiento y los impuestos eran tan elevados que, según explica, no podía asumirlos de su bolsillo: «Los impuestos que tenía que pagar eran una suma muy importante de dinero para mantener la propiedad y yo no tenía tanto dinero». Por este motivo, la residencia terminó siendo cedida a Patrimonio Nacional.

«Nadie me reprochó este regalo»

El Emérito afirma que la recepción de ese obsequio no supuso entonces ninguna controversia pública y que los criterios de escrutinio hacia la Corona han cambiado de forma radical: «En esa época este regalo no era ninguna causa de escándalo y nadie me reprochó haber recibido una ventaja de este calibre». Y asegura que él mismo ha comprobado en primera persona ese cambio de percepción: «Lo he podido comprobar en mis propias carnes».

Juan Carlos I señala que ahora son los presidentes del Gobierno quienes disfrutan de La Mareta como residencia vacacional oficial. Y remata con una crítica demoledora a Pedro Sánchez sin nombrarlo: «Hoy son los jefes de Gobierno quienes pasan allí sus vacaciones, incluidos algunos que no han parado de criticar y de debilitar a la Corona. ¡Qué ironía de la historia!».

Cabe recordar que, como destapó OKDIARIO, el pasado mes de agosto Pedro Sánchez instaló a prácticamente toda su familia —su mujer, sus hijas, sus padres e incluso su cuñado con su esposa— en la residencia oficial La Mareta de Lanzarote, gestionada por Patrimonio Nacional, pegándose unas vacaciones a todo tren a costa del contribuyente. El coste de esa estancia ascendió a 26.522,17 euros.

Al contrario de veranos anteriores, cuando sí era habitual verle en mercadillos o restaurantes típicos, Sánchez, asediado por los casos de corrupción en su entorno familiar y político -caso Begoña Gómez, caso David Sánchez, la imputación del fiscal general del Estado o la conocida como trama del PSOE- optó por recluirse en la finca, donde permaneció desde el 2 al 25 de agosto.

OKDIARIO pudo captar las primeras imágenes de Sánchez en el interior de La Mareta mientras arreciaban las críticas por su ausencia en la crisis de los incendios. Además, este periódico también reveló que Magdalena, la madre del presidente, disfrutaba de sus días de descanso en esta residencia.