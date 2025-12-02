Cuánto cuestan las memorias de Juan Carlos I y dónde comprar el libro

El Rey emérito Juan Carlos I vuelve al centro de la atención mediática con la publicación este miércoles 3 de diciembre de sus memorias, tituladas Reconciliación. Esta novela repasa su vida personal y política, sus años de preparación y su papel clave en la Transición española tras la muerte de Franco.

Las memorias se publicaron primero en Francia el pasado 5 de noviembre y llegarán a España durante la primera semana de diciembre de 2025. La publicación se produce en un contexto de gran expectación mediática, dado que Juan Carlos I no había ofrecido hasta ahora un testimonio completo de su vida y de los episodios polémicos de su reinado.

Reconciliación es una obra autobiográfica escrita junto a la historiadora Laurence Debray, en la que el monarca repasa su vida personal y política, desde su infancia en el exilio hasta su abdicación y actual retiro en Abu Dabi. En sus páginas, Juan Carlos I busca ofrecer su propia versión de la historia, y expresar su deseo de «reconciliarse» con su pasado, su familia y con España.

El título Reconciliación refleja la intención del emérito de reivindicar su legado histórico y tender puentes con la sociedad española tras años de distanciamiento. Debray explicó en una entrevista a Le Figaro que el libro busca «cerrar heridas y recuperar el contexto humano de un Rey que vivió entre la gloria y la incomprensión».

Precio y dónde comprar el libro

El precio aproximado de las memorias es de 24,90 euros, aunque algunas librerías ofrecen descuentos o promociones especiales durante la preventa. Entre las plataformas donde ya se puede adquirir se encuentran:

El Corte Inglés : venta online y en tiendas físicas.

: venta online y en tiendas físicas. FNAC : disponible en formatos papel y digital.

: disponible en formatos papel y digital. Librerías San Pablo, Babellibros y otras tiendas especializadas: opción de reserva anticipada y entrega a domicilio.

El libro estará disponible tanto en tapa dura como en tapa blanda. Las memorias del Rey emérito también están disponibles para comprar de forma online y tenerlo en formato digital.