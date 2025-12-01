Zarzuela no ve «ni necesario ni oportuno» el vídeo difundido por Juan Carlos I dirigido a los jóvenes

La Casa Real ha considerado que el mensaje en vídeo del Rey Juan Carlos I publicado este viernes no es «ni necesario ni oportuno». El Rey emérito ha mandado un mensaje, difundido por las redes sociales y dirigido a los jóvenes, para pedir el apoyo a su hijo, el Rey Felipe VI, y elogiando la Transición. Zarzuela ha confirmado que no tenían conocimiento de que dicho vídeo se iba a divulgar.

El Palacio Real ha asegurado que no ve «oportuno» la publicación del vídeo tras comprobar el impacto que ha tenido su difusión. El vídeo se puede encontrar en Youtube y en otras plataformas, y además circular en varias redes sociales. Juan Carlos I aparece solo en el vídeo, sentado en una silla y con una bandera de España a su espalda.

El «mensaje para los jóvenes españoles» del Rey Juan Carlos, que desde hace años reside en Abu Dabi, pide el apoyo para su hijo Felipe VI en su «duro trabajo» para «unir a todos los españoles». La difusión del vídeo del Rey emérito se ha producido sólo 48 horas antes de que se publique en España su libro Reconciliación, el libro de memorias de Juan Carlos que ya se ha publicado en Francia.

Zarzuela ha insistido, tras confirmar que no sabían nada de este mensaje, que tampoco entiende cual es el objetivo del Rey emérito con la publicación de éste vídeo. El vídeo dura apenas un minuto y medio y su autenticidad ha sido confirmada por fuentes del entorno del rey Juan Carlos.