Juan Carlos I difunde un vídeo elogiando la Transición a 48 h. de que se publiquen sus memorias en España

El Rey Juan Carlos I ha difundido un vídeo este lunes, a escasas 48 horas de la publicación de sus memorias en España bajo el nombre de Reconciliación, elogiando la Transición y pidiendo el apoyo a su hijo, Felipe VI, en su trabajo para «unir a todos los españoles» con el objetivo de que el país «siga jugando un papel relevante» a nivel mundial.

El monarca emérito aparece en un vídeo con un formato poco habitual si lo comparamos con otras comparecencias, con una bandera de España que ondea a sus espaldas como fondo. El mensaje circula entre los allegados de Juan Carlos I y comienza con la explicación de su intención de «dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España».

«Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos, conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas, en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar. Pero con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es», afirma el Rey Juan Carlos I.

Refiriéndose a Felipe VI, el emérito señala que él ha hecho «el esfuerzo» de escribir sus memorias con una idea concreta. «Que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la Transición en primera persona donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro: todo esto es el legado que yo os he podido dejar», ha transmitido, a través del vídeo publicado.

Asimismo, Juan Carlos I habla de que la monarquía ha jugado «un papel esencial» en la Transición, con una posición a la hora de entablar relaciones «en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo».

Sin embargo, uno de los fragmentos más destacados del vídeo publicado es el momento en el que Juan Carlos se refiere a su hijo, Felipe VI, solicitando apoyo para él. «Os pido que apoyéis a mi hijo, el Rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme, un fuerte abrazo», sentencia el emérito.

Las memorias de Juan Carlos I

A sus 87 años, Juan Carlos I se abre como nunca antes también en lo que respecta a su vida personal en el libro Reconciliación, sus memorias, escritas por la autora Laurence Debray y publicadas primero en Francia por la editorial Stock. El emérito asegura que la Reina Sofía «no quiere» visitarle en Abu Dabi, donde reside desde 2020, «para no complicar el reinado» de Felipe VI.

«Casi no la he visto», admite en las memorias, en las que cuenta también que propuso a Sofía reunirse en Ginebra para celebrar sus 60 años de matrimonio, pero nunca obtuvo respuesta. «Imagino que ella pensaba que no había nada que celebrar, lo cual me da mucha pena. Su presencia a mi lado cuenta para mí», afirma reconociendo sus «torpezas» durante el matrimonio.

El ex monarca reivindica también el espíritu de concordia de la Transición y acusa al clima político presente de reabrir heridas cerradas desde hace décadas. «Los vencidos reclaman hoy reparación y olvidan que a veces ellos se mataban entre ellos en el seno de su propio bando», afirma, en su reflexión sobre la Guerra Civil española, cargando contra el revanchismo que promueve la izquierda actual.