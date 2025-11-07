¿Cuándo se publican las memorias de Juan Carlos I en España y dónde se puede comprar el libro?

El Rey emérito Juan Carlos I está a punto de publicar en España sus memorias, un proyecto largamente anunciado que verá la luz bajo el título Reconciliación, editado por Planeta. El volumen, escrito en primera persona, recoge su testimonio directo sobre sus casi 40 años de reinado (1975-2014).

La obra, ya lanzada en Francia a finales del pasado mes de octubre a través de la editorial Stock, llegará a las librerías españolas el 3 de diciembre de 2025, tal y como han confirmado desde Planeta. El libro podrá adquirirse en formato tapa dura y en las principales librerías del país, así como en plataformas digitales y tiendas en línea como Casa del Libro y Agapea, donde ya se encuentra disponible en preventa.

Reconciliación es una obra autobiográfica escrita junto a la historiadora Laurence Debray, en la que el monarca repasa su vida personal y política, desde su infancia en el exilio hasta su papel en la transición democrática, su reinado, la abdicación y su actual retiro en Abu Dabi. En sus páginas, Juan Carlos I busca ofrecer su propia versión de la historia, y expresar su deseo de «reconciliarse» con su pasado, su familia y con España.

Un intento de reivindicarse

El título Reconciliación refleja la intención del emérito de reivindicar su legado histórico y tender puentes con la sociedad española tras años de distanciamiento. Debray explicó en una entrevista a Le Figaro que el libro busca «cerrar heridas y recuperar el contexto humano de un Rey que vivió entre la gloria y la incomprensión».

La publicación llega en un momento simbólico: el 50.º aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como Rey, en noviembre de 1975, un contexto que ha dado a la obra una carga política y emocional significativa.

Las memorias no entran en las diferentes relaciones extramatrimoniales que pudo tener el Rey, que, sin embargo, sí confiesa haber sido víctima de «debilidades que pensaba hasta ahora poder ocultar», de «torpezas» y de «desvíos sentimentales».

Juan Carlos lamenta la distancia con su hijo, el actual rey Felipe VI que, según dice, le ha «dado la espalda por deber». «Entiendo que como Rey tenga una posición pública firme, pero yo sufría de que se mostrara tan insensible», asegura el emérito, que rememora un encuentro que mantuvieron en la Navidad de 2020, en la que ambos estuvieron «encerrados en el silencio de la incomprensión y el dolor».