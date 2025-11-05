Primeras imágenes de Juan Carlos I tras la publicación de sus memorias

Juan Carlos I ha aterrizado en España tras la publicación de sus memorias en Francia. El rey Emérito ha sido captado en el aeropuerto de Vigo antes de la una del mediodía. El motivo de su regreso a su madre patria -la que tanto anhela desde su exilio a Abu Dabi, tal y como ha relatado en Reconciliación-, corresponde a su participación en la regata Desafío Barceló en el marco de la Liga Nacional de 6 metros.

A las once y media de la mañana de este 5 de noviembre, el padre del Rey Felipe VI ha despegado desde la localidad portuguesa de Cascais hacia la provincia que más veces ha visitado desde su mudanza a los Emiratos Árabes.

Juan Carlos I regresa a España tras unos días en Cascais. (Foto: Gtres)

Este es, sin duda, un viaje cuanto menos significativo para Juan Carlos I. Por una parte, el mundo acaba de conocer sus memorias -y la versión de su historia- y, por otra, su familia ha copado numerosos titulares en los últimos días.

Primeras imágenes de Juan Carlos tras la publicación de Reconciliación

Juan Carlos I aterriza en Vigo tras publicar sus memorias. (Foto: Gtres)

Con el título de sus memorias, Juan Carlos I ha hecho toda una declaración de intenciones. Además de contar la versión de sus vivencias, también ha pedido perdón a los españoles por sus errores. También a su familia. De hecho, su aterrizaje en el país este 5 de noviembre coincide con que algunos de los miembros del clan Borbón son protagonistas de las portadas de las revistas -y de la actualidad social-.

Su nieto Juan Urdangarin ha sido pillado con su primera novia pública, Sophia Khan, a la que conoció en su puesto de trabajo. El mayor de los hijos de la infanta Cristina ya no se esconde su historia de amor con la canadiense y ha paseado junto a ella por las calles más transitadas de Londres. Revistas como ¡Hola! o Lecturas se han hecho eco de este nuevo romance en la familia Borbón.

Juan Carlos I llega a España tras publicar sus memorias. (Foto: Gtres)

En Semana, la infanta Sofía se ha convertido en la gran protagonista. La hermana de la princesa Leonor ha disfrutado de una jornada en Madrid junto a sus amigas aprovechando una semana de descanso de su universidad de Lisboa -de hecho, su abuelo ha estado unos días en Cascais, una localidad muy próxima a la capital de Portugal-. La hija pequeña de los Reyes ha sido vista en un céntrico restaurante de sushi de la capital, donde disfrutó de una larga sobremesa -una tradición que, seguramente, eche de menos en el país vecino-.

Por su parte, Felipe VI y Doña Letizia estuvieron hace unas horas en la cena de gala ofrecida en el Palacio Real de Madrid con motivo de la visita oficial del sultán de Omán, Haitham bin Tariq. Además, esta visita de Juan Carlos I coincide con el que el pasado 2 de noviembre, Doña Sofía -la otra gran protagonista de sus memorias-, cumplió 82 años.