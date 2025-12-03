Todo sobre Juan Carlos I: su edad, qué estudió, cómo llegó a ser Rey, sus amantes…

La figura del Rey emérito Juan Carlos I vuelve al primer plano con la publicación de sus memorias, Reconciliación, un relato en el que repasa su vida, su papel en la Transición y también los episodios más controvertidos de su trayectoria. La novela se publica este miércoles 3 de diciembre tras llevar un mes a la venta en Francia.

Cuántos años tiene Juan Carlos I

Juan Carlos I nació el 5 de enero de 1938 en Roma (87 años), durante el exilio de su familia tras la proclamación de la Segunda República en España. A lo largo de casi 90 años, ha sido testigo de algunos de los momentos más decisivos de la historia contemporánea de España.

Quién es quién en la familia de Juan Carlos I

Juan Carlos I pertenece a la dinastía de los Borbones, que ha tenido un papel histórico central en España durante siglos. Es hijo de Juan de Borbón, conde de Barcelona, y de María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias. Juan Carlos tuvo tres hermanas:

María de las Mercedes , conocida como la infanta Pilar.

, conocida como la infanta Pilar. Margarita , la infanta más discreta en los medios.

, la infanta más discreta en los medios. Alfonso, su único hermano varón, que falleció trágicamente en un accidente a los pocos años de edad, lo que convirtió a Juan Carlos en el principal heredero de la familia.

En 1962, Juan Carlos contrajo matrimonio con Sofía de Grecia, consolidando un importante vínculo dinástico europeo. De esta unión nacieron tres hijos:

Infanta Elena , la mayor, casada y madre de dos hijos: Froilán y Victoria Federica.

, la mayor, casada y madre de dos hijos: Froilán y Victoria Federica. Infanta Cristina , madre de cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene.

, madre de cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene. Felipe VI, actual Rey de España, casado con la Reina Letizia y padre de Leonor, princesa de Asturias y heredera al trono, y Sofía, su segunda hija.

Qué estudió Juan Carlos I

Juan Carlos I recibió formación en academias militares del Ejército, la Armada y el Aire. Posteriormente, cursó estudios universitarios en materias como Derecho, Economía y Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid, dentro de un programa diseñado específicamente para su formación como jefe de Estado.

Cómo llegó a ser Rey Juan Carlos I: cuándo fue proclamado

Tras la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos fue proclamado Rey de España el 22 de noviembre de 1975. Su ascenso al trono dio inicio al proceso de transición hacia la democracia que culminó con la Constitución de 1978.

La relación entre el Rey Juan Carlos y Franco

El emérito mantuvo una relación compleja con Franco. Fue educado bajo su supervisión y nombrado por él como sucesor «a título de Rey» en 1969, saltando la línea dinástica de su padre. Una vez en el trono, Juan Carlos impulsó la democratización de España.

Las polémicas del Rey Juan Carlos

Durante las últimas décadas de su vida pública, Juan Carlos I ha estado rodeado de polémicas relacionadas con su vida privada, sus finanzas y varios negocios internacionales que han afectado profundamente a su imagen pública. También su cacería de elefantes en Botsuana en 2012 generó una fuerte crisis institucional y de reputación.

Las memorias de Juan Carlos I

En los últimos años, Juan Carlos I ha impulsado la preparación de unas memorias personales en las que repasa su infancia, su papel en la Transición, su relación con Franco, episodios decisivos como el 23-F y también errores que reconoce haber cometido.

Las amantes del Rey Juan Carlos

A lo largo del tiempo, distintos medios han publicado informaciones sobre relaciones extramatrimoniales del Rey emérito. Entre las más conocidas mediáticamente está la empresaria danesa Corinna Larsen, quien a lo largo de los años ha sido centro de varias disputas públicas y judiciales relacionadas con su vínculo con el monarca.

La relación del Rey Juan Carlos con la Reina Sofía

La relación matrimonial entre Juan Carlos I y la Reina Sofía ha sido larga pero marcada por distanciamientos personales. Aun así, ambos han mantenido siempre una relación institucional sólida, basada en su papel como jefes de Estado y representación de la monarquía. Con el tiempo, Sofía ha conservado una imagen pública muy valorada.

El romance entre el Rey Juan Carlos y Bárbara Rey

Desde los años 90, se han publicado informaciones sobre una relación entre Juan Carlos I y la actriz y Bárbara Rey. Dos años duró de manera intermitente este idilio, pues en los 80, Bárbara se casó con Ángel Cristo, el padre de sus hijos.

Por qué se fue el Rey Juan Carlos a Abu Dabi

En agosto de 2020, Juan Carlos I decidió trasladarse a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). La Casa Real explicó que la decisión buscaba «evitar» que su situación personal afectara al reinado de Felipe VI. Aunque varias causas fueron archivadas, el exilio voluntario se produjo en medio de investigaciones sobre su patrimonio en el extranjero. Desde entonces, el emérito reside allí de manera estable.