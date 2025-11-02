La dolorosa decisión de Bárbara Rey ante la inminente publicación de las memorias de Juan Carlos I

Gracias a la investigación que realizó OKDIARIO, toda España descubrió el tipo de relación que mantuvieron Juan Carlos I y Bárbara Rey. Nuestras grabaciones demostraron que entre ellos hubo un extenso romance, aunque el emérito no quiere perder el tiempo y ni siquiera le ha dedicado una página en sus memorias. Fuentes cercanas aseguran que no hablará de este tema, aunque sí mencionará a Corinna Larsen. Sin embargo, todo el mundo está pendiente de la reacción de Bárbara y nosotros sabemos qué ha pasado.

La vedette estaba concursando en Bailando con las estrellas, un programa que presenta Jesús Vázquez la noche de los sábados en Telecinco. El problema es que ha sufrido una lesión y se ha visto obligada a tomar una decisión: abandonar el proyecto. Los directores del mismo le han ofrecido tomarse un tiempo, pero ella considera que le va a resultar imposible y ha declinado la propuesta. Eso sí, ha aprovechado para decir que ha estado muy a gusto en esta competición, sobre todo porque Abel, el bailarín con el que ha formado pareja, se ha convertido en un gran amigo.

Bárbara Rey da explicaciones

La protagonista de nuestra noticia ha realizado una conexión en directo con Bailando con las estrellas para dar explicaciones. Disfruta de un trato bastante estrecho con Jesús Vázquez y ha querido explicar todo bien para evitar especulaciones.

La conexión de Bárbara Rey. (Foto: Telecinco)

«Anoche me dolía pero yo pensé que la cosa se pasaría y no, ha ido a más. Mi hija ha estado viniendo a casa para ayudarme pero no he mejorado. Ante todo lo que quiero decir es que tengo roto el corazón de ver a Abel llorar y pasarlo tan mal, es un ser de luz maravilloso, espero que le valoréis en el programa todo lo que se merece, no le quiero ver mal porque yo voy a estar bien», ha empezado diciendo.

Después ha explicado que ha intentado seguir hasta el final, de hecho, la mañana del sábado estaba preparándolo todo para marcharse al programa, pero se ha dado cuenta de que ya no puede más. «Estoy mal psicológicamente y físicamente. Yo pensaba que no me había hecho tanto daño en la pierna, pero por lo que me han dicho lo que tengo es un desgarro muscular para el que tengo que guardar una semana de baja, duele muchísimo».

Abel, confirmando la bonita relación que ha creado con su compañera, se ha dirigido a ella y le ha mandado un mensaje rotundo: «Eres la persona más fuerte que he conocido. Una burra con el dolor».

Una decisión muy complicada

La conexión de Bárbara Rey. (Foto: Telecinco)

La ex mujer de Ángel Cristo ha puesto mucho empeño en aclarar que no deja Bailando con las estrellas por un capricho, sino por una necesidad. Según dice, si pudiese estaría encantada de continuar porque es un reto que le ha ayudado a mirar al futuro con optimismo.

«Me sabe muy mal porque este programa es terapéutico y estaba disfrutando mucho, pero tengo que ser leal a mí misma y seguir los consejos de mi médico. Además, yo me sentiría muy mal si no pudiera trabajar como el resto de mis compañeros porque no estoy recuperada, no sería justo. Agradezco mucho la oportunidad que me dais, pero no puedo», declara entre lágrimas. Jesús Vázquez, al escucharla, la ha mandado un abrazo y le ha aconsejado que se centre en su recuperación.