Bárbara Rey, contundente sobre las memorias del rey Juan Carlos: "No se puede esperar nada de él"

Bárbara Rey ha reaccionado a la publicación de las memorias del rey Juan Carlos, donde este apenas le hace una breve mención. Y es que mientras que el emérito sí que habla en profundidad sobre otros temas como su relación con Letizia o con su hijo, Felipe VI; parece ignorar deliberadamente los capítulos relacionados con la vedette. Pese a que ambos mantuvieron un idilio amoroso durante varios años, -con imágenes publicadas por un medio holandés que lo demuestran-, parece que el rey no quiere ni le interesa pronunciarse al respecto.

Un tema sobre el que Leticia Requejo, colaboradora de El tiempo justo, le ha preguntado directamente a Bárbara. La vedette asegura durante la conversación telefónica que han mantenido, que «no le interesa lo más mínimo». «Yo he hablado de mi vida», se ha defendido ella a su vez. «Cada uno que hable de la suya».

Captura de Bárbara Rey en ‘El tiempo justo’

Ahí, Rey ha argumentado que «en el mundo hay personas que utilizan a la gente, y cuando ya la han utilizado no existen en su vida». «De una persona como él, no se puede esperar absolutamente nada», concluía tajante, dejando muy claro que no quiere ni espera saber nada más de Don Juan Carlos.

Precisamente en medio del revuelo que se ha generado ante la publicación de este libro, que se hará público el próximo 5 de noviembre, el monarca ha aterrizado en nuestro país. Concretamente, en Vitoria, donde tiene prevista una revisión en la clínica privada del doctor Eduardo Anitua, además de una estancia en Cascais y en Sanxenxo.

El Rey Juan Carlos a su llegada a Vitoria. (Foto: Gtres)

La semana que viene, el padre de Felipe VI tendría previsto participar en la regata Desafío Barceló, correspondiente a la ultima prueba de la Liga Nacional de 6 metros, demostrando nuevamente que es una de sus grandes pasiones. Allí, en Sanxenxo, se hospedará, -al igual que hace en cada visita-, en casa de su gran amigo Pedro Campos. Mientras tanto, los extractos de sus memorias siguen siendo objeto de debate en todo el país, sobre todo por la sinceridad con la que Don Juan Carlos trata temas tan controversiales como la mala relación que siempre ha mantenido con su nuera Letizia.

«No ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares», arremete contra ella. Del mismo modo, admite que entre ellos existe un «desacuerdo personal» y reprocha a su nuera que haya roto todo vínculo, negándose incluso a que sus hijas puedan comunicarse con su abuelo, tal y como detallan desde el medio francés Paris Match, que ya ha tenido acceso al libro. Mientras que, con su hijo, asegura sentirse muy dolido y aclara que su relación está rota debido a su «insensibilidad» y también a la falta de sintonía con Letizia.

El emérito también habla sobre uno de sus grandes deseos antes de morir, que no es otro que el «tener un retiro tranquilo, restablecer una relación armoniosa con mi hijo y, por encima de todo, regresar a España, a casa».