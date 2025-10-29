«Decidí partir para no entorpecer el buen funcionamiento de la Corona ni molestar a mi hijo en el ejercicio de sus funciones de soberano», dice Juan Carlos I en sus memorias. Unas páginas escritas por su biógrafa y amiga Laurence Debray que, bajo el título Reconciliación verán la luz el próximo día 5 de noviembre en Francia. Que se desahogue en el que es posiblemente el país menos monárquico del mundo es tan contradictorio como lo es el título que ha elegido para unas páginas cargadas de reproches y acusaciones en las que, al menos en lo que se ha adelantado hasta ahora, la autocrítica brilla por su ausencia.

Con quién pretende reconciliarse el emérito es un misterio, pero en vista de los comentarios que ha hecho sobre su hijo, el Rey Felipe VI y su mujer, la Reina doña Letizia, no parece que el contenido sea acorde a la intención que anuncia. Otra contradicción que se suma al hecho de que publica el libro a sabiendas de que levantará ampollas y que en él insiste en que se ha marchado para no entorpecer a la Corona.

El rey Felipe y Don Juan Carlos. (Foto: Gtres)

En su interés de no entorpecer ni molestar a Felipe VI en sus funciones de soberano, Juan Carlos I ha dicho que doña Letizia le mantiene alejado de sus nietas, que ha sido ella quien ha roto los puentes que unían a la familia y que existe un desacuerdo personal entre suegro y nuera. Curiosa manera de no dañar a la Corona por parte del causante de la mayor caída de popularidad de la institución. Pero no termina ahí. En las mismas páginas Juan Carlos asegura que su hijo le ha dado la espalda porque debía hacerlo: «Mi hijo me dio la espalda por deber… Entiendo que, como rey, debe mantener una postura pública firme, pero sufrí (…) por su insensibilidad».

El Rey Felipe y Don Juan Carlos charlando en un acto. (Foto: Gtres)

Además, el emérito revela cómo fue la despedida con su hijo, el Rey de España, en el verano de 2020, cuando se exilió. Según publican medios franceses que ya han podido leer unas páginas, Felipe VI, cuando supo que su padre se iba le llamó: «Yo ya estaba en el avión.-¿Adónde vas, jefe? ¿A Londres? No, a Abu Dabi.-Cuídate». Una escuetísima despedida que el que fuera rey asegura que fue la única durante muchos meses de silencio y distancia, apuntalada por la explicación del propio Juan Carlos de cómo se refieren (o referían) a él en la Zarzuela. «Me llaman jefe o patrón. No creo tener un carácter autoritario, pero es cierto que refleja la organización piramidal de la Casa y de la familia real. Como muestra de respeto, mi hijo me llama así, aunque en la intimidad sigo siendo papá».