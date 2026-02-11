El balneario a 1 hora de Bilbao perfecto para una escapada por San Valentín: tiene la salinidad más alta de España

La vuelta a la actividad del Balneario de Elgorriaga, que reabre este 12 de febrero, cae en unas fechas en las que muchos empiezan a buscar un plan tranquilo para desconectar un par de días. Quienes viven en Bilbao lo tienen además especialmente fácil ya que el complejo está a poco más de una hora por carretera y el trayecto, entre montes y valles, casi anticipa la sensación de pausa que espera al llegar. La zona, en pleno valle navarro de Malerreka, mantiene ese silencio rural que cuesta encontrar en escapadas rápidas y hace de este lugar, el balneario para visitar este San Valentín.

Uno de los motivos por los que este balneario genera tanta curiosidad tiene que ver con sus aguas. No hablamos de un circuito termal más sino que aquí brota el manantial con la salinidad más alta de España, algo que se nota nada más entrar en la piscina de flotación. La sensación es distinta, mucho más ligera, y quienes han pasado por allí destacan ese efecto de descanso inmediato que dejan las sesiones con aguas cloruradas y sódicas. De este modo, y el tiempo, todo el complejo se ha organizado alrededor de esta singularidad. Y tras el cierre de diciembre, el balneario arranca temporada con varias propuestas pensadas para estos días, incluida una experiencia especial de San Valentín. Son escapadas que combinan alojamiento, desayuno y recorrido termal, a las que se pueden añadir masajes o cenas según lo que se busque. Y, como suele ocurrir en febrero, las reservas empiezan a moverse rápido porque el fin de semana del 14 es uno de los más demandados del invierno.

El balneario a 1 hora de Bilbao perfecto para una escapada por San Valentín

El Balneario de Elgorriaga se encuentra en el municipio navarro del mismo nombre, a unos 120 metros de altitud y dentro de la comarca de Malerreka. Por carretera, el trayecto desde Bilbao ronda la hora, lo que lo convierte en una escapada cómoda para una noche o un fin de semana. Además del entorno natural, su proximidad a localidades como Elizondo, Santesteban o incluso la frontera francesa permite completar la estancia con rutas o visitas breves.

El complejo incluye hotel, restaurante, zonas verdes y todos los espacios termales en un recinto amplio y pensado para el descanso. Para quienes viajan en pareja, el ambiente tranquilo y la ausencia de grandes aglomeraciones suelen ser dos de sus principales ventajas.

Qué ofrece el balneario y por qué sus aguas son únicas

La singularidad de este balneario está en su manantial, considerado el de mayor salinidad de España y uno de los más destacados de Europa. Sus aguas cloruradas y sódicas, que brotan a entre 14º y 16 ºC, permiten una flotabilidad excepcional y se emplean en tratamientos para mejorar la circulación, relajar el sistema nervioso y aliviar problemas dermatológicos.

El área termal incluye:

Piscinas de hidromasaje

Piscina de flotación

Baños turcos y sauna finlandesa

Duchas bitérmicas y de presión

Cabinas de masaje

Galería de reposo y solárium

Gimnasio

A esto se suma un catálogo de tratamientos que va desde masajes terapéuticos y drenajes hasta envolvimientos, parafangos o programas de belleza.

Experiencias y precios

La reapertura del balneario que es perfecto para San Valentín, llega acompañada de varias propuestas que combinan alojamiento, desayuno y circuito termal. Estas son algunas de las ofertas más destacadas:

Escapada Relax

Alojamiento + desayuno buffet + recorrido termal

Desde 112 € por persona/noche

Alojamiento + desayuno buffet + recorrido termal Desde 112 € por persona/noche Escapada Bienestar

Alojamiento + desayuno buffet + recorrido termal + almuerzo o cena buffet

Desde 128 € por persona/noche

Alojamiento + desayuno buffet + recorrido termal + almuerzo o cena buffet Desde 128 € por persona/noche Especial San Valentín (13, 14, 20 y 21 de febrero)

Alojamiento + desayuno buffet + recorrido termal nocturno

Desde 124,50 € por persona/noche

Alojamiento + desayuno buffet + recorrido termal nocturno Desde 124,50 € por persona/noche Desconexión Total

Alojamiento + desayuno buffet + recorrido termal + cena buffet + masaje

Desde 164,50 € por persona/noche

Alojamiento + desayuno buffet + recorrido termal + cena buffet + masaje Desde 164,50 € por persona/noche Bienestar y Relax

Alojamiento + desayuno buffet + recorrido termal + masaje zen

Desde 149,50 € por persona/noche

El hotel también ofrece bonos regalo, una opción habitual entre quienes buscan un detalle diferente por San Valentín.

Servicios del hotel y espacios para disfrutar sin prisas

El establecimiento cuenta con 60 habitaciones dobles y 15 individuales distribuidas en tres edificios, todas con climatización, baño completo y vistas al entorno rural. El restaurante funciona en formato buffet, con opciones para personas celíacas o vegetarianas, y la cafetería abre desde la mañana hasta la medianoche los fines de semana.

El complejo dispone además de parking privado gratuito, WiFi en zonas comunes y accesos adaptados para personas con movilidad reducida. Para quienes buscan combinar el descanso con actividad ligera, el hotel incluye gimnasio y zonas de paseo.

Un entorno perfecto para desconectar

Más allá de las instalaciones, el valle de Malerreka ofrece un paisaje que invita a bajar el ritmo. El río Ezcurra, las rutas cercanas y los pequeños núcleos rurales permiten completar la escapada con excursiones suaves. Y la cercanía con San Sebastián, a una hora escasa, amplía aún más las opciones para una jornada cultural o gastronómica y para vivir un San Valentín, sin duda, especial.