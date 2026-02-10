Un río atmosférico proveniente del Atlántico, junto con la borrasca Nils, ha activado alertas en gran parte de España. La AEMET ha emitido alerta naranja en varias regiones debido a lluvias intensas, viento fuerte, temporal marítimo y nevadas en cotas altas. España se prepara: un río atmosférico activa todas las alarmas en medio país y AEMET pone varias regiones en alerta naranja.

¿Qué es un río atmosférico?

Un río atmosférico es una corriente de aire con gran cantidad de vapor de agua que viaja desde regiones subtropicales hacia latitudes más altas. Cuando alcanza la península Ibérica, puede generar lluvias persistentes, inundaciones y crecidas de ríos, especialmente si los suelos ya están saturados por temporales anteriores.

Zonas en alerta naranja por lluvias

Las lluvias serán especialmente intensas en el noroeste y norte peninsular:

Galicia : Noroeste de A Coruña, A Mariña-Lugo y Montaña de Lugo, con acumulados de hasta 100 mm en 12 horas.

Pontevedra : Rías Baixas y Miño de Pontevedra, con riesgo de crecidas en ríos y desbordamientos.

Ourense : Montaña de Ourense y Noroeste de Ourense, donde los acumulados podrían superar los 80 mm puntualmente.

Cantabria y País Vasco: Litoral cántabro, Gipuzkoa y Bizkaia, con lluvias intensas y temporal marítimo.

Zonas afectadas por viento fuerte

El viento soplará con fuerza en varias regiones, alcanzando rachas de hasta 100 km/h:

Galicia : Noroeste de A Coruña y A Mariña-Lugo, viento de componente suroeste.

Valencia : Interior y litoral sur, con rachas de hasta 90 km/h.

Almería y Murcia : Valle del Almanzora, Noroeste de Murcia, con rachas de 90 km/h.

Tarragona y Barcelona : Litoral y prelitoral, rachas entre 80-90 km/h.

Asturias y Cantabria: Litoral occidental y oriental, viento de fuerza 8, temporal marítimo intenso.

Temporal marítimo

El mar combinada del oeste y noroeste generará olas de 5 a 8 metros en el noroeste de A Coruña y la costa cantábrica. Se recomienda evitar actividades marítimas y extremar precauciones en puertos y paseos marítimos.

Recomendaciones de protección civil

Evitar desplazamientos innecesarios.

Alejarse de ríos, embalses y zonas costeras .

Asegurar objetos en balcones y terrazas.

Seguir las alertas de la AEMET y las indicaciones de los ayuntamientos. ¿Por qué hay tantas borrascas?

Las borrascas en España últimamente tienen que ver con la dinámica atmosférica global y local . Influencia del Atlántico Norte

. España se encuentra entre dos grandes masas de aire: El Atlántico , que suele enviar frentes y borrascas hacia Europa. Europa continental , que puede actuar como bloque frío o estable. Cuando el vórtice polar (la corriente en chorro en altura) se debilita o se ondula, se crean «canales» por los que las borrascas del Atlántico se desplazan hacia la Península. Esto genera episodios consecutivos de temporales.



Ríos atmosféricos

Muchos de estos temporales están asociados a ríos atmosféricos, que son corrientes de aire cargadas de vapor de agua que transportan humedad tropical o subtropical hacia Europa. Cuando chocan con la orografía española (Pirineos, Sistema Central, Cordillera Cantábrica), se producen: