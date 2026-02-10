Miedo por lo que llega a España: un tren de borrascas va a reventar el tiempo y la AEMET ya activa los avisos

Un tren de borrascas va a reventar el tiempo y la AEMET ya activa los avisos ante lo que llega a España. Estamos ante un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta ante este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que puede convertirse en un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos.

Llega a España un nuevo fenómeno que da miedo

Un tren de borrascas activa las alertas de la AEMET

Tal y como nos explican desde Meteored: «Las precipitaciones se extenderán de oeste a este en los próximos días, con acumulados más cuantiosos en Galicia y otras zonas de la vertiente atlántica. Las lluvias serán más débiles a orillas del Mediterráneo, mientras que Canarias se quedará al margen del episodio. A esto hay que añadir que un nuevo río atmosférico impactará contra la Península en la primera mitad de la semana, dirigido por el nuevo tren de borrascas atlánticas y por el anticiclón de las Azores. La principal novedad en la circulación atmosférica la encontraremos a partir del viernes según el modelo europeo, cuando la corriente en chorro presentará meandros más importantes y una dorsal podría instalarse sobre España, aunque parece que no será muy persistente».

Siguiendo con la misma explicación: «Entre hoy y el sábado la situación será calcada, con el paso de nuevos sistemas frontales que repartirán precipitaciones casi generalizadas, más abundantes e intensas en Galicia y en los principales sistemas montañosos. Como es habitual en este tipo de circulaciones del oeste, los registros menos importantes se concentrarán a orillas del Mediterráneo, donde caerán en muchas zonas menos de 10 l/m². Canarias permanecerá también al margen de este nuevo tren de borrascas».

El riesgo es enorme: «Los acumulados más cuantiosos se concentrarán en la provincia de Pontevedra, donde según el modelo europeo podrían caer unos 250 l/m² en puntos de las sierras. En otras comarcas de Galicia se esperan registros de más de 100-150 l/m², al igual que en el entorno de Sanabria, mitad septentrional del País Vasco, norte de Navarra, Pirineo oscense, entorno de la Val d’Aran (Lleida), vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama, Ibérica burgalesa, sierras de Segura-Cazorla (Jaén), valle del Jerte (Cáceres) y en la sierra de Grazalema (Cádiz). En otros lugares de la vertiente atlántica se esperan más de 20-40 l/m² hasta el sábado, pero en general las precipitaciones ya no serán tan cuantiosas como las de la semana pasada. Hay que destacar que el flujo del oeste-suroeste que llegará en estas próximas será muy templado, lo que provocará que la cota de nieve se dispare, dando lugar a nuevos deshielos muy importantes y disparando el riesgo de aludes en las principales cordilleras».