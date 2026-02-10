Cielos nubosos y cubiertos con claros esporádicos marcarán el día en toda la provincia, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes y acompañadas de tormentas en la mitad norte. Las temperaturas aumentarán, especialmente en las mínimas del sur y del interior oriental. En el litoral, vientos flojos del sur que cambiarán a componente oeste, mientras que en el interior se sentirán vientos flojos a moderados del sur y suroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 22 grados, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con una humedad que alcanzará su punto máximo. El viento soplará del sur, con ráfagas que podrían sorprendernos, alcanzando hasta 40 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

A medida que avance el día, la lluvia se intensificará, dejando poco margen para disfrutar de un respiro seco. Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono gris y aunque la temperatura máxima se sentirá más cálida, la sensación térmica podría ser engañosa. Con el sol ocultándose a las 18:35, la luz del día se irá desvaneciendo, recordándonos que, a pesar de la lluvia, cada jornada tiene su propio encanto.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura ronda los 14 grados, mientras el viento sopla del sur a 30 km/h, creando una sensación de inquietud en el aire.

A medida que avanza la jornada, las lluvias se intensificarán, con una probabilidad del 100% tanto en la mañana como en la tarde-noche. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 11, sumando un toque de frescura. Con la humedad en niveles altos, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Guecho: ambiente húmedo y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% desde la madrugada hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 19°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 19°C. A medida que avance la mañana, el viento del sur soplará a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que añade un toque de frescura a la jornada.

Por la tarde y noche, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 12°C. Con 10 horas y 18 minutos de luz, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir.

Santurce: cielo nublado y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 20 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera una probabilidad alta de lluvia, acompañada de vientos suaves del sur, que podrían intensificarse en ráfagas.

Es un día ideal para disfrutar de actividades bajo techo o para un paseo corto con paraguas en mano, ya que el ambiente tranquilo invita a realizar las tareas diarias con calma.

Cielo cubierto y probabilidad de lluvia en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados, lo que puede hacer que la mañana se sienta fresca, especialmente con el viento del sur soplando a 20 km/h.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente por la tarde y noche, por lo que es recomendable llevar un paraguas. A pesar de la lluvia, el ambiente se sentirá cálido, así que no olvides vestirte en capas para adaptarte a los cambios.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET