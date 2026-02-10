Cielo nuboso y chubascos en Castilla y León: AEMET prevé cambios y viento fuerte hoy

Cielo nuboso en buena parte de Castilla y León, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente persistentes en el sur y oeste. Se prevén chubascos con tormenta, que podrían ser localmente fuertes en el suroeste. Las temperaturas experimentarán un ascenso, notable en las mínimas, sobre todo en la mitad oriental. El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar intensidades muy fuertes.

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 10 de febrero

Lluvias persistentes y ambiente fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia que podría acompañarnos desde la madrugada hasta el mediodía. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento sopla suavemente del sur a unos 15 km/h, aportando una sensación térmica que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros, que apenas alcanzarán los 15 grados.

Ya por la tarde, la situación no mejora mucho, ya que la lluvia podría regresar con fuerza, dejando el ambiente pesado y cargado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados y aunque el sol se asome tímidamente, su luz se verá limitada por la densa capa de nubes. Con la puesta del sol a las 18:47, disfrutaremos de unas pocas horas de luz, pero será mejor tener a mano un paraguas, ya que el riesgo de chubascos se mantendrá latente durante la tarde-noche.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 12 grados, mientras el viento sopla del sur a 25 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 11 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían comenzar a caer antes del mediodía.

La tarde promete ser aún más intensa, con un 95% de probabilidad de lluvias y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h. La temperatura máxima se quedará en 16 grados, pero la humedad, que puede llegar al 95%, hará que la sensación térmica se sienta más fría. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y lluvia constante

El día amanece en Salamanca con un cielo cubierto y una sensación de humedad que hará que el ambiente se sienta pesado. Con una probabilidad de lluvia del 100% tanto en la madrugada como en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 15°C y aunque el viento soplará del sur a una velocidad media de 25 km/h, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, por lo que se aconseja tener precaución.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá nublado y la lluvia será constante, especialmente en las horas de la tarde. Con 12 horas y 27 minutos de luz, la sensación térmica podría llegar a los 16°C, pero la alta humedad, que alcanzará el 95%, mantendrá el ambiente fresco y húmedo. Así que, si tienes planes al aire libre, prepárate para un día de lluvia y viento en Salamanca.

Valladolid: cielos nubosos y ambiente templado

El tiempo se presenta templado, con cielos algo nubosos a lo largo de la jornada. Aunque hay posibilidades de lluvia, estas son leves y el viento soplará de forma moderada, lo que no afectará significativamente las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados, ofreciendo un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar el tiempo para salir y disfrutar de la ciudad puede ser una excelente opción.

Cielos grises y lluvias inminentes en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta y el viento soplará del suroeste a una velocidad notable, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Por la tarde, el cielo se tornará más gris y las lluvias serán casi inevitables, con temperaturas que apenas alcanzarán los 14 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la noche traerá consigo un descenso en las temperaturas.

Palencia: chubascos intermitentes y ambiente fresco

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se anticipan chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 15 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento del sur que soplará a 30 km/h.

Con una probabilidad de lluvia del 95% tanto en la mañana como en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad alcanzará niveles altos. La tarde podría traer precipitaciones puntuales, así que es mejor estar preparados para un día variable y dinámico en Palencia.

Cielos grises y lluvia persistente en Ávila

La jornada en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados. La sensación térmica será fresca, con un ambiente húmedo que puede resultar incómodo.

A medida que avance el día, la lluvia persistirá, especialmente en la tarde-noche y las temperaturas se mantendrán estables. Se recomienda llevar un paraguas y vestir ropa adecuada para el frío, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 7 grados.

Segovia: cielo cubierto y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una temperatura fresca que ronda los 10 grados. A medida que avanza la mañana, se anticipan chubascos intermitentes que continuarán hasta el mediodía, con una sensación térmica que podría alcanzar los 16 grados.

La tarde no promete mejoras, ya que se prevén precipitaciones puntuales y un viento del sur que soplará a 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad alcanzará niveles altos, especialmente al caer la noche.

Cielo cubierto y lluvias persistentes en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto y una sensación de frescura que se acentúa con la lluvia que se espera durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados y la humedad será alta, lo que hará que la sensación térmica se sienta más fría. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá, especialmente en la tarde-noche, donde las condiciones seguirán siendo húmedas y frescas.

Con el sol saliendo a las 08:17 y poniéndose a las 18:36, Soria disfrutará de más de diez horas de luz, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. El viento soplará del suroeste a una velocidad media de 35 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que añadirá un toque de brisa a esta jornada lluviosa.

