Los meteorólogos no dan crédito y señalan los peores días de lluvias por el río atmosférico de España

Los peores días de lluvias por el río atmosférico de España están a la vuelta de la esquina. Será el momento de apostar claramente por este cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás esperaríamos ver que las lluvias nos dan una tregua, sino más bien todo lo contrario.

La lluvia puede acabar siendo una realidad en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una forma muy diferente. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Una situación del todo inesperada que puede acabar generando más de una sorpresa con unas lluvias que se formarán ante la llegada de un importante río Atmosférico en España que no nos dará tregua.

No dan crédito los meteorólogos

Los expertos no dan crédito, los meteorólogos nos enfrentan a un cambio de tendencia que nos ha afectado en estas jornadas. Estos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, habrá llegado el momento de poner práctica determinados detalles que pueden ser claves.

Los mapas del tiempo parece que no traen buenas noticias sino más bien todo lo contrario. La llegada de más y más agua, puede ser el broche de oro de una temporada en la que hemos tenido que ver llegar uno de los inviernos más lluviosos de los últimos tiempos.

En esta temporada en la que los cambios pueden acabar siendo una realidad destacada. En la que cada detalle contará y lo hará de una forma que tendremos que empezar a tener en mente en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Estas lluvias de estos últimos tiempos son una auténtica novedad, si las comparamos con días anteriores, pero puede acabar siendo la antesala de algo más, con una tendencia al alza que podría convertirse en algo para lo que quizás no estamos del todo preparados.

Un río atmosférico puede acabar llegando a toda velocidad, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca estos días que hasta la fecha no esperaríamos tener en mente, sino todo lo contrario.

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas para saber hasta cuando lloverá, pero parece que ya tenemos un día para seguir con una lluvia que puede hasta ser peligrosa. Desde el canal de El Tiempo nos explican que: «Se trata de una franja larga, estrecha y transitoria en la que se produce un transporte horizontal de vapor de agua, y suele estar asociado a corriente en chorro en bajos niveles por delante de un frente frío de una borrasca. El vapor de agua en los ríos atmosféricos es suministrado por fuentes de humedad tropicales y/o extratropicales. Será entre el martes y el miércoles cuando se produzca el episodio de lluvias más intenso, con lluvias intensas y persistentes en amplias zonas, especialmente en el oeste, centro y sur peninsular, así como en áreas de relieve donde la precipitación puede intensificarse por efecto orográfico. La situación preocupa especialmente por el estado previo de los suelos, ya muy saturados tras las lluvias de las últimas semanas. Esto incrementa el riesgo de escorrentías, crecidas rápidas de ríos y posibles inundaciones en zonas vulnerables, incluso aunque las precipitaciones no sean extremas en cortos periodos de tiempo».

Siguiendo con la misma previsión: «Tal y como ya adelantábamos esta semana desde Meteored, a partir de mañana el anticiclón de las Azores, situado algo más bajo de latitud de lo habitual, y una borrasca atlántica canalizarán un nuevo río atmosférico cargado de humedad hacia la península Ibérica. La prolongación del episodio de precipitaciones comenzará a notarse ya esta misma tarde, con las primeras lluvias entrando por el suroeste peninsular en las últimas horas del día. Durante la próxima madrugada las precipitaciones continuarán y, además, se esperan nevadas en cotas altas de las principales cordilleras del tercio norte. De cara al lunes, las lluvias seguirán siendo generalizadas, especialmente en la mitad occidental de la Península. Estas precipitaciones afectarán a zonas ya castigadas por las borrascas Leonardo y Marta, por lo que se mantendrá el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, con posibles inundaciones en áreas vulnerables. No obstante, será a partir del martes cuando se espera la fase más intensa del episodio. Las lluvias se extenderán por buena parte del territorio y tenderán a intensificarse a lo largo de la tarde, pudiendo ser localmente moderadas y alcanzar al final de la jornada acumulados superiores a los 100 l/m² en el entorno de Grazalema o en el extremo oeste de Galicia. Las precipitaciones podrían alcanzar de forma puntual el área mediterránea, aunque en esta zona será el viento el fenómeno más destacado. Soplará de componente oeste, impulsando rachas superiores a los 80 km/h en la provincia de Valencia y en torno a los 70 km/h en puntos de Alicante, Albacete y Almería».